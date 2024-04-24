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Врятував двадцятьох побратимів: історія загиблого Героя України Назара Небожинського. СУСПІЛЬНЕ | ЛЮДИ
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Врятував двадцятьох побратимів: історія загиблого Героя України Назара Небожинського. СУСПІЛЬНЕ | ЛЮДИ

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Батьку загиблого військового Назара Небожинського з Рівненщини президент України посмертно вручив орден "Золота Зірка" та присвоїв його сину звання Героя України. 30 березня 2022 року на Чернігівщині Назар знищив три російські БМП та врятував увесь особовий склад, сам він тоді загинув.

Батько бійця Володимир Небожинський розповів, як їздив у село Нова Басань, де загинув Назар:

"Ми вже як їхали з Басані, під'їхали машиною до того місця, де він загинув. Вийшли з автомобіля і хотіли покласти там квіти. Виходить за метрів 50 жіночка: "А чого ви кладете квіти кацапам?" Кажу їй: "Вибачте, тут загинув мій син". Вона каже: «Це не тут, ходіть я вам покажу, де. Я його ще бачила живим. Його хлопці витягнули з БМП і він ще був живий. Одразу перев'язали йому голову і він у хлопців на руках помер".

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