Олександр та Микита — команда з евакуації поранених. Чоловіки розказали, що водій відповідає за швидкість та безпечність евакуації, а фельдшер — за вчасно надану допомогу. Обидва приєднались до 128 окремої бригади ТрО ЗСУ в перші місяці повномасштабного вторгнення армії РФ. Микита розповів, що в цивільному житті працював на "швидкій", а потім — дитячим реаніматологом. Нині він надає допомогу просто у кузові пікапа. Олександр же відповідає за справність машини та логістику, бо від нього, розповів, залежить життя усіх.
Суспільному чоловіки розказали, про роботу водія та фельдшера на передовій.
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