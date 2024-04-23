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"У кузові рятують життя": Історія медика та водія 128 бригади ТрО Дніпра. СУСПІЛЬНЕ | ЛЮДИ
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"У кузові рятують життя": Історія медика та водія 128 бригади ТрО Дніпра. СУСПІЛЬНЕ | ЛЮДИ

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Олександр та Микита — команда з евакуації поранених. Чоловіки розказали, що водій відповідає за швидкість та безпечність евакуації, а фельдшер — за вчасно надану допомогу. Обидва приєднались до 128 окремої бригади ТрО ЗСУ в перші місяці повномасштабного вторгнення армії РФ. Микита розповів, що в цивільному житті працював на "швидкій", а потім — дитячим реаніматологом. Нині він надає допомогу просто у кузові пікапа. Олександр же відповідає за справність машини та логістику, бо від нього, розповів, залежить життя усіх.

Суспільному чоловіки розказали, про роботу водія та фельдшера на передовій.

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