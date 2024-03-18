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Кабмін пропонує Раді збільшити кількість прикордонників на 15 тисяч
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Кабмін пропонує Раді збільшити кількість прикордонників на 15 тисяч

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ДПСУ
Шеврон ДПСУ. Ілюстративне фото: Держприкордонслужба України — Західний кордон/Facebook

Уряд зареєстрував у Верховній раді законопроєкт №11091 "Про внесення зміни до пункту 1 розділу ІХ "Прикінцеві положення" закону України "Про Державну прикордонну службу України. Зокрема документ передбачає збільшення загальної кількості прикордонників на 15 тисяч людей.

Про це у Telegram повідомив постійний представник Кабміну у Верховній раді України Тарас Мельничук.

За його словами, законопроєктом, з огляду на нагальну необхідність формування та нарощення бойових резервів ДПСУ у складі Сил оборони й забезпечення готовності Держприкордонслужби в післявоєнний період пропонується взяти під контроль держкордон у його міжнародно визнаних межах та адекватне реагування наявними силами та засобами прикордонників на актуальні й потенційні загрози нацбезпеці на державному кордоні та передбачено збільшення на 15 тисяч військовослужбовців ДПСУ.

12 березня президент України Володимир Зеленський інформував, що погодив подальші кроки розвитку ДПСУ, які передбачають збільшення чисельність прикордонних військ, у тому числі в розрахунку на довготривалий захист кордонів після війни

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