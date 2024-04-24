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Аграрії можуть отримати 25% компенсації вартості сільгосптехніки 44 українських виробників
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Аграрії можуть отримати 25% компенсації вартості сільгосптехніки 44 українських виробників

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Аграрії можуть отримати 25% компенсації вартості сільгосптехніки 44 українських виробників
Комбайн працює у полі. Суспільне Рівне

У межах програми “Зроблено в Україні” аграрії можуть отримати 25% компенсації вартості придбаної сільгосптехніки 44 українських виробників.

Про це повідомляє Мінекономіки.

Зазначається, що в оновлений Перелік вітчизняної техніки та обладнання для агропромислового комплексу, вартість яких частково компенсується за рахунок бюджетних коштів, включено 2 289 номенклатурних позицій продукції 44 виробників.

Наказ про затвердження оновленого переліку техніки підписала перша віцепрем’єр-міністерка —міністерка економіки Юлія Свириденко.

Серед доданих до переліку позицій, зокрема:

  • трактори для сільського та лісового господарства,
  • грунтообробна техніка та обладнання (плуги, борони, культиватори),
  • посівні та грунтообробні комплекси,
  • насіннєві бункери та накопичувачі-перевантажувачі зерна,
  • машини для очищення, сортування, калібрування насіння, зернових та бобових культур,
  • навантажувачі зерна,
  • машини для внесення мінеральних добрив,
  • обприскувачі для хімічного захисту сільськогосподарських культур,
  • тракторні причепи та причепи-самоскиди для перевезення зерна,
  • обладнання для утримання свиней, ВРХ та телят,
  • обладнання для доїння корів,
  • техніка та обладнання для садівництва і ягідництва,
  • обладнання для сушіння зерна.

Виробники техніки, які хочуть, аби її включили до цього переліку, мають подавати заявки та документи до Мінекономіки. Заявки щодо включення техніки до переліку в поточному бюджетному періоді подаються до 31 жовтня.

9 квітня стало відомо, що в Україні стартувала відновлена урядом програма часткової компенсації державою вартості сільгосптехніки та обладнання українського виробництва. На той момент до оновленого переліку увійшло 964 номенклатурних позицій продукції 21-го українського виробника сільгоспмашин та обладнання.

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