У межах програми “Зроблено в Україні” аграрії можуть отримати 25% компенсації вартості придбаної сільгосптехніки 44 українських виробників.

Про це повідомляє Мінекономіки.

Зазначається, що в оновлений Перелік вітчизняної техніки та обладнання для агропромислового комплексу, вартість яких частково компенсується за рахунок бюджетних коштів, включено 2 289 номенклатурних позицій продукції 44 виробників.

Наказ про затвердження оновленого переліку техніки підписала перша віцепрем’єр-міністерка —міністерка економіки Юлія Свириденко.

Серед доданих до переліку позицій, зокрема:

трактори для сільського та лісового господарства,

грунтообробна техніка та обладнання (плуги, борони, культиватори),

посівні та грунтообробні комплекси,

насіннєві бункери та накопичувачі-перевантажувачі зерна,

машини для очищення, сортування, калібрування насіння, зернових та бобових культур,

навантажувачі зерна,

машини для внесення мінеральних добрив,

обприскувачі для хімічного захисту сільськогосподарських культур,

тракторні причепи та причепи-самоскиди для перевезення зерна,

обладнання для утримання свиней, ВРХ та телят,

обладнання для доїння корів,

техніка та обладнання для садівництва і ягідництва,

обладнання для сушіння зерна.

Виробники техніки, які хочуть, аби її включили до цього переліку, мають подавати заявки та документи до Мінекономіки. Заявки щодо включення техніки до переліку в поточному бюджетному періоді подаються до 31 жовтня.

9 квітня стало відомо, що в Україні стартувала відновлена урядом програма часткової компенсації державою вартості сільгосптехніки та обладнання українського виробництва. На той момент до оновленого переліку увійшло 964 номенклатурних позицій продукції 21-го українського виробника сільгоспмашин та обладнання.