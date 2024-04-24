У межах програми “Зроблено в Україні” аграрії можуть отримати 25% компенсації вартості придбаної сільгосптехніки 44 українських виробників.
Про це повідомляє Мінекономіки.
Зазначається, що в оновлений Перелік вітчизняної техніки та обладнання для агропромислового комплексу, вартість яких частково компенсується за рахунок бюджетних коштів, включено 2 289 номенклатурних позицій продукції 44 виробників.
Наказ про затвердження оновленого переліку техніки підписала перша віцепрем’єр-міністерка —міністерка економіки Юлія Свириденко.
Серед доданих до переліку позицій, зокрема:
- трактори для сільського та лісового господарства,
- грунтообробна техніка та обладнання (плуги, борони, культиватори),
- посівні та грунтообробні комплекси,
- насіннєві бункери та накопичувачі-перевантажувачі зерна,
- машини для очищення, сортування, калібрування насіння, зернових та бобових культур,
- навантажувачі зерна,
- машини для внесення мінеральних добрив,
- обприскувачі для хімічного захисту сільськогосподарських культур,
- тракторні причепи та причепи-самоскиди для перевезення зерна,
- обладнання для утримання свиней, ВРХ та телят,
- обладнання для доїння корів,
- техніка та обладнання для садівництва і ягідництва,
- обладнання для сушіння зерна.
Виробники техніки, які хочуть, аби її включили до цього переліку, мають подавати заявки та документи до Мінекономіки. Заявки щодо включення техніки до переліку в поточному бюджетному періоді подаються до 31 жовтня.
9 квітня стало відомо, що в Україні стартувала відновлена урядом програма часткової компенсації державою вартості сільгосптехніки та обладнання українського виробництва. На той момент до оновленого переліку увійшло 964 номенклатурних позицій продукції 21-го українського виробника сільгоспмашин та обладнання.