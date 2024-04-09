стартувала оновлена програма компенсації вартості української c/г техніки

В Україні стартувала відновлена урядом програма часткової компенсації державою вартості сільгосптехніки та обладнання українського виробництва.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Відповідний наказ про формування та затвердження переліку вітчизняної техніки та обладнання для агропромислового комплексу, вартість яких частково компенсується коштом бюджету підписала перша віцепрем’єр-міністерка — міністерка економіки Юлія Свириденко.

Аграрії зможуть отримати назад 25% від вартості цієї техніки, купуючи техніку від виробників з переліку. Імпорт сільгоспмашин та обладнання може зменшитись до 10%. До того ж програма сприятиме створенню біля тисячі нових робочих місць, зазначили в Мінекономіки.

Наразі до оновленого переліку увійшло 964 номенклатурних позицій продукції 21-го українського виробника сільгоспмашин та обладнання.

Щоб отримати часткову компенсацію від держави вартості придбаної техніки чи обладнання, агровиробник має обрати постачальника з переліку на сайті Мінекономіки, придбати необхідну техніку, подати до уповноваженого банку заявку та підтвердні документи.

Заявки щодо включення техніки та обладнання до переліку в поточному бюджетному періоді подаються до 31 жовтня. Техніка та обладнання за заявками, поданими після 1 листопада, може бути включена до переліку на наступний рік.

За словами Свириденко, в держбюджеті на 2024 рік на реалізацію програми закладено мільярд гривень. За підрахунками, цього вистачить, щоб задовольнити заявки на вітчизняну техніку близько чотирьох тисяч агровиробників, пояснила посадовиця.

Вона додала, що, зокрема, йдеться і про новий поштовх для розвитку машинобудівних підприємств. Орієнтовно підтримка дозволить збільшити на ринку пропозицію вітчизняної техніки та обладнання вдвічі, запустити виробництво нових найменувань, посилить інтерес інвесторів до галузі, зазначила міністерка.

За її словами, програма компенсації аграріям довела свою ефективність в попередні роки: частка української продукції на внутрішньому ринку за період 2017-2021 років зросла вдвічі через створений попит та цінову перевагу.

"Обсяг виробництва зріс з 5 до 12 тисяч одиниць, половина із яких експортувалась. Програма сприяла надходженню інвестицій в галузь, створенню робочих місць та додаткових доходів до бюджетів усіх рівнів", — відзначила посадовиця.