Третій день поспіль енергетики залучають аварійну допомогу з Європи — Укренерго

Станом на ранок знеструмлені понад 400 населених пунктів. В енергосистемі дефіцит, “Укренерго” залучає аварійну допомогу з Європи. На ранок споживання на 10% вище, ніж вчора.

Про це повідомили в “Укренерго”.

Через бойові дії є знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській областях .

. На Одещині внаслідок ранкової атаки пошкоджено частину обладнання місцевого обленерго. Знеструмлено частину споживачів в одному з районів Одеси. Тривають ремонтні роботи, енергетики роблять все можливе, щоб повернути світло до кінця дня.

внаслідок ранкової атаки пошкоджено частину обладнання місцевого обленерго. Знеструмлено частину споживачів в одному з районів Одеси. Тривають ремонтні роботи, енергетики роблять все можливе, щоб повернути світло до кінця дня. Через негоду знеструмлено на ранок 23 населені пункти в Хмельницькій області .

. З інших причин на ранок знеструмлені 400 населених пунктів.

Протягом доби діють обмеження споживання на Харківщині. На ранок знеструмлено близько 207 тисяч побутових споживачів. Також цілодобово обмежено споживання для промисловості на Криворіжжі.

За даними “Укренерго”, станом на 09:30 споживання на 10% перевищувало рівень минулої доби в цей же час.

“Водночас протягом всієї доби в енергосистемі зберігається дефіцит електроенергії. Через пошкодження, завдані ракетними ударами росіян, електростанції не можуть виробити достатньо електроенергії, щоб покрити всі потреби споживачів”, — зазначили в “Укренерго”.

Там відзначили, що 23 квітня під час вечірнього максимуму о 21:00 споживання було на 3,5% нижчим, ніж 22 квітня. Причина – застосування графіків обмеження потужності для бізнесу та промисловості з 18:00 до 22:00 через дефіцит електроенергії в енергосистемі.

Також повідомляється, що 24 квітня, Диспетчерський центр “Укренерго” вимушений третій день поспіль залучати аварійну допомогу протягом майже всієї доби з енергосистем європейських країн.

Енергетики закликали всіх споживачів ощадливо споживати електроенергію. А промисловість — максимально залучати імпорт електроенергії та використовувати, за наявності, альтернативні джерела живлення.

Імпорт:

Протягом майже всієї доби, за виключенням нічних годин, з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови. Загальним обсягом 13 764 МВт*год, з максимальною потужністю в окремі години до 1 579 МВт. З 1 грудня технічна можливість імпорту електроенергії з Європи до України та Молдови складає 1 700 МВт в годину.

Експорт: