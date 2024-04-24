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Третій день поспіль енергетики залучають аварійну допомогу з Європи — Укренерго
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Третій день поспіль енергетики залучають аварійну допомогу з Європи — Укренерго

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Третій день поспіль енергетики залучають аварійну допомогу з Європи — Укренерго
Електромережі. Freepik

Станом на ранок знеструмлені понад 400 населених пунктів. В енергосистемі дефіцит, “Укренерго” залучає аварійну допомогу з Європи. На ранок споживання на 10% вище, ніж вчора.

Про це повідомили в “Укренерго”.

  • Через бойові дії є знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській областях.
  • На Одещині внаслідок ранкової атаки пошкоджено частину обладнання місцевого обленерго. Знеструмлено частину споживачів в одному з районів Одеси. Тривають ремонтні роботи, енергетики роблять все можливе, щоб повернути світло до кінця дня.
  • Через негоду знеструмлено на ранок 23 населені пункти в Хмельницькій області.
  • З інших причин на ранок знеструмлені 400 населених пунктів.
  • Протягом доби діють обмеження споживання на Харківщині. На ранок знеструмлено близько 207 тисяч побутових споживачів. Також цілодобово обмежено споживання для промисловості на Криворіжжі.

За даними “Укренерго”, станом на 09:30 споживання на 10% перевищувало рівень минулої доби в цей же час.

“Водночас протягом всієї доби в енергосистемі зберігається дефіцит електроенергії. Через пошкодження, завдані ракетними ударами росіян, електростанції не можуть виробити достатньо електроенергії, щоб покрити всі потреби споживачів”, — зазначили в “Укренерго”.

Там відзначили, що 23 квітня під час вечірнього максимуму о 21:00 споживання було на 3,5% нижчим, ніж 22 квітня. Причина – застосування графіків обмеження потужності для бізнесу та промисловості з 18:00 до 22:00 через дефіцит електроенергії в енергосистемі.

Також повідомляється, що 24 квітня, Диспетчерський центр “Укренерго” вимушений третій день поспіль залучати аварійну допомогу протягом майже всієї доби з енергосистем європейських країн.

Енергетики закликали всіх споживачів ощадливо споживати електроенергію. А промисловість — максимально залучати імпорт електроенергії та використовувати, за наявності, альтернативні джерела живлення.

Імпорт:

  • Протягом майже всієї доби, за виключенням нічних годин, з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови. Загальним обсягом 13 764 МВт*год, з максимальною потужністю в окремі години до 1 579 МВт. З 1 грудня технічна можливість імпорту електроенергії з Європи до України та Молдови складає 1 700 МВт в годину.

Експорт:

  • Не заплановано.

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