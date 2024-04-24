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У Північній Македонії відбуваються президентські вибори
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У Північній Македонії відбуваються президентські вибори

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У Північній Македонії відбуваються президентські вибори
Прапор Північної Македонії. AP/Dragan Perkovksi

У Північній Македонії у середу, 24 квітня, відбувається перший тур президентських виборів.

Про це повідомляє АР.

Виборчі дільниці працюють з 7:00 до 19:00 за місцевим часом. За виборами спостерігають близько 320 міжнародних спостерігачів.

На посаду президента балотуються семеро кандидатів. Передвиборча кампанія була зосереджена на питаннях вступу до ЄС, верховенства права, боротьби з корупцією та зниження рівня бідності.

За даними опитування Центру політичних досліджень і комунікацій, Гордана Сіляновська-Давкова, яку підтримує опозиція, випереджає чинного президента Пендаровського на 3,6 відсоткового пункта.

61-річний Стево Пендаровський балотується на другий п’ятирічний термін за підтримки правлячих соціал-демократів. 70-річну Сіляновську-Давкову підтримує правоцентристська головна опозиційна коаліція “Внутрішня македонська революційна організація — Демократична партія македонської національної єдності” (ВМРО-ДПМНЕ).

Серед інших кандидатів у президенти – професор права Біляна Ванковська, яка балотується від лівої партії “Левіца”, і двоє представників етнічної албанської меншини — міністр закордонних справ Буяр Османі та Арбен Тараварі з опозиційної партії етнічних албанців.

У країні з населенням 2,3 мільйона зареєстровано 1,8 мільйона виборців. Перші результати виборів очікуються вранці в четвер.

Як пише АР, другий тур голосування майже напевне відбудеться 8 травня — одночасно з парламентськими виборами. Очікується, що у першому турі жоден із кандидатів не подолає 50-відсотковий поріг, необхідний для абсолютної перемоги.

Північна Македонія є кандидатом на вступ до ЄС з 2005 року, але переговори про членство розпочалися лише у 2022 році.

Політичний устрій Північної Македонії заснований на принципі парламентської представницької демократичної республіки, в якій прем'єр-міністр є главою уряду і багатопартійної системи. Повноваження президента досить обмежені, оскільки більшість виконавчих повноважень покладені згідно з Конституцією на уряд, тобто на прем'єр-міністра та міністрів.

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