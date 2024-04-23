Велика Британія направить до Польщі винищувачі Typhoon

У межах підтримки Велика Британія відправить до Польщі винищувачі Typhoon, які захищатимуть польський повітряний простір.

Про це повідомив голова британського уряду Ріші Сунак на спільній пресконференції з прем’єр-міністром Дональдом Туском, пише Rmf24.pl.

Окрім того, у межах навчань НАТО Steadfast Defender 24, які триватимуть до кінця травня, до Польщі буде відправлено 16 тисяч британських солдатів.

Сунак зазначив, що між Польщею та Великою Британією є великий зв’язок щодо ситуації війни в Україні.

Глави урядів спілкувалися також про використання заблокованих російських активів, про міграційний тиск на польсько-білоруському кордоні та про енергетичну співпрацю.

"Я хотів би сказати про неймовірну міцність, яка характеризує наші відносини", — сказав британський прем'єр.

Глава британського уряду запевнив, що Велика Британія не забуде, що саме польські пілоти рятували життя британців, воюючи в британському небі.

"Ми — великі військові держави, які допомагають Україні. Ми вже два роки допомагаємо Польщі. Коли йдеться про нашу військову допомогу, я хочу допомогти ще більше. Тому сьогодні я сказав про додаткову допомогу у розмірі пів мільярда фунтів, щоб ми могли надати ще більше допомоги у фінансуванні закупівлі обладнання (для України)", — сказав він.

За його словами, співпраця між Польщею та Великою Британією буде зразком для інших партнерів.

Раніше на сайті британського уряду повідомили, що прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак у вівторок, 23 квітня, вирушить до Польщі, щоб оголосити про масштабне збільшення військової підтримки України. Йдеться про 500 мільйонів фунтів стерлінгів додаткового військового фінансування та найбільшу в історії Британії поставку важливого обладнання.