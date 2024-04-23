З Литви висилають колишнього "завгоспа Януковича"

Колишнього голову Державного управління справами часів експрезидента-втікача Віктора Януковича Андрія Кравця, який із сім'єю знайшов притулок у Литві, висилають із країни.

Про це повідомляє Delfi.

"Кравець із дружиною Мариною Пелих брали участь у привласненні режимом Януковича щонайменше 35 млрд євро з бюджету України, займалися фінансами президента, розкішшю його особняка. Після втечі Януковича, Кравець із дружиною також залишив Україну", — зазначили у Департаменті держбезпеки (ДДБ) Литви.

Кравець із сім'єю отримав посвідку на проживання у Литві, де він прожив майже 10 років та заснував бізнес. Литовські служби звернули на нього увагу на початку 2023 року через рік після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

"За оцінкою ДДБ, Кравець та Пелих підтримували зв'язки з оточенням Януковича, працювали на його проросійський режим, тому мали бути лояльними щодо Росії та її агресивної зовнішньої політики, яка становить загрозу й нацбезпеці Литви. Російські служби можуть використовувати Кравця та Пелих у своїх цілях як лояльних та надійних осіб", – йдеться у документі ДДБ від 6 лютого 2023 року.

На підставі цього документа Департамент міграції 4 березня 2023 року ухвалив рішення не продовжувати дію посвідки на проживання Кравця та членів його родини. Кравець оскаржив це рішення у судах усіх можливих інстанцій, крапку у його справі поставив Головний адміністративний суд Литви минулого тижня.

Кравець заявляв, що "підтримує" Україну і що всі його контакти з Януковичем були лише робочими, а після лютого 2014 року усі зв'язки перервалися. Проте суди відхилили його аргументи як необґрунтовані.

На думку суду, той факт, що вони займаються приватним бізнесом і не були засуджені в Україні, не означає, що їхні зв'язки з Януковичем і його оточенням перервалися, і вони не загрожують нацбезпеці країни.

У 2010 році, коли Янукович здобув перемогу на виборах в Україні, Кравець став головою Державного управління справами (ДУС), його називали "завгоспом Януковича", оскільки він дбав про різні побутові питання.