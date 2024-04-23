На сході Тайваню в окрузі Хуалянь зранку у вівторок, 23 квітня, зареєстрували потужні землетруси магнітудою 6,0 і 6,3, внаслідок яких були зруйновані дві будівлі та перекрили проїзд кількома шосе. Йдеться про афтершоки найбільшого за останні 25 років на Тайвані землетрусу магнітудою 7,2, який відбувся раніше.

Про це повідомляє інформагентство CNA.

Місцева влада через загрозу повторення підземних поштовхів вирішила скасувати цього дня заняття в школах та роботу в офісах.

Зазначається, що Центральне метеорологічне управління Тайваню зафіксувало підземні поштовхи о 2:26 та 2:32 ранку. Епіцентр першого був у Тихому океані приблизно за 30 км від узбережжя Хуаляня на глибині 10 км, а другого, потужнішого, вже безпосередньо під поверхнею острова на глибині 5,5 км.

Наразі інформації про постраждалих немає. Повідомляється про дві частково зруйновані будівлі в місті Хуалянь. Це готель та багатоповерховий житловий будинок. Людей із них успішно евакуювали рятувальники.

Крім того, через обвали каміння й загрози нових каменепадів від ранку вівторка перекрили рух кількома ділянками місцевих автодоріг.

Директор тайванського сейсмологічного центру Ву Ченфу, коментуючи останні події, сказав, що вони є поштовхами після потужного землетрусу магнітудою 7,2, що сколихнув східну частину Тайваню 3 квітня. Тоді загинули щонайменше 17 людей і найбільше постраждав Хуалянь.

Відтоді схід острова постійно здригається від поштовхів різної сили, але якщо раніше вони були зосереджені в північній частині Хуаляня, то від понеділка їх реєструють у центральній частині округу і з більшою магнітудою.

За словами Ву, підземні поштовхи в останні два дні відчувалися сильніше, ніж за попередні два тижні, бо вони були неглибокими, а їхні епіцентри залягали на суші або ближче до Тайваню, ніж у випадку землетрусу 3 квітня, центр якого був в океані на значній відстані від узбережжя Хуаляня.

Сейсмолог відзначив, що з огляду на магнітуди останніх землетрусів, в короткостроковій перспективі енергія головного поштовху повністю не вивільниться. Тож можна очікувати нових афтершоків. Він припускає, що поштовхи можуть тривати протягом наступних шести місяців або й року.

За даними сейсмологічного центру Тайваню, на ранок вівторка після землетрусу 3 квітня загалом сталося близько 1110-ти підземних поштовхів. Чотири з них мали магнітуду 6 і вище, 56 – магнітуду від 5 до 6 балів, 344 були магнітудою від 4 до 5 і 706 – від 3-х до 4-х балів.

3 квітня поблизу східного узбережжя Тайваню стався потужний землетрус. Тайванське агентство з моніторингу землетрусів оцінило його магнітуду в 7,2, а Геологічна служба США – в 7,4. Цей землетрус став найсильнішим на острові за останні 25 років.

За останніми даними, кількість підтверджених загиблих під час землетрусу на Тайвані становила 17 людей, ще 1155 людей були травмовані.