Під час щорічних навчань НАТО Saber Strike на полігоні у Польщі загинув іспанський капрал.

Про це повідомила пресслужба армії Іспанії на платформі X.

"Нещасний випадок стався під час тактичних навчань із бойовою стріляниною", — йдеться у повідомленні.

Співчуття сім'ї загиблого висловили голова іспанського уряду Педро Санчес та керівник Міноборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш.

Як пише видання El Español, загинув 43-річний капрал іспанської армії Герман Паласіос. Він належав до групи регулярних військ і мав бронзовий хрест "За постійність у службі" та пам’ятну медаль за операцію "Бальміс".

Він вирушив зі своїм підрозділом до Польщі на кілька днів для участі в маневрах Saber Strike 2024. У понеділок на полігоні Bemowo Piskie він загинув через несправність міномета.

Відкрито розслідування, щоб з'ясувати, що сталося. За даними Міноборони, подія сталася "під час виконання тактичного завдання з бойовою стрільбою". Ще невідомо, що саме пішло не так. Триває слідство, яке намагається встановити, куди влучив міномет під час запуску снаряда і чи це граната вбила капрала.