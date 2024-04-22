Північна Корея сьогодні 22 квітня випустила невідому балістичну ракету в бік Східного моря.

Про це повідомляє Yonhap News Agency із посиланням на південнокорейських військових.

Об'єднаний комітет начальників штабів поки не надав додаткових подробиць, оскільки зараз триває аналіз.

Зазначається, що це перший запуск балістичної ракети КНДР після випробування нової балістичної ракети середньої дальності з гіперзвуковою боєголовкою.

Цього тижня Північна Корея (КНДР) провела випробування "надвеликої боєголовки" для крилатої ракети Hwasal та запустила нову зенітну ракету. Ці запуски посилюють напругу на корейському півострові.

3 лютого Північна Корея заявила, що провела "випробуванням потужності надвеликої боєголовки крилатої ракети", а напередодні провела випробувальний запуск нового типу зенітної ракети в Жовтому морі.

Військові Південної Кореї заявили, що вони виявили кілька снарядів крилатих і протиракетних ракет, випущених у бік Жовтого моря і що зараз вони аналізують їхні детальні характеристики.

Випробування зброї у КНДР

У Північній Кореї ухвалили закон, який дозволяє використовувати ядерну зброю "у разі загрози". У документі зазначається, що Північна Корея застосує ядерну зброю у разі неминучого нападу на її керівництво або для того, щоб перемогти у війні.

КНДР час від часу запускає крилаті ракети у бій Східного або Жовтого морів, де бойові частини боєприпасу залишаються у воді. Це не подобається Японії та Південній Кореї, які разом із США обговорюють плани дій стримування КНДР, щоб "не бути під прицілом" Пхеньяна.