Україна вийшла до фіналу міжнародного хакатону з ШІ для підлітків — Мінцифри

Україна в 2024 році вперше долучилася до хакатону Teens in AI, що проводиться у понад 40 державах світу.
Про це повідомили в Міністерстві цифрової трансформації.
"У відборі на міжнародному етапі українська команда увійшла в топ-5 держав із найсильнішими проєктами", — мовиться у повідомленні.
До фіналу також пройшли:
- Велика Британія;
- Туреччина;
- Казахстан;
- Таїланд.
Як зазначається, фіналістами від України стали школярі з ліцею КПІ імені Ігоря Сікорського з проєктом ConnectAbility.
"Це інноваційний застосунок на базі ШІ, який допомагає вивчати жестову мову. Технологія також здатна розпізнавати жести людей з порушенням слуху й озвучувати їх іншим людям", — додали у Мінцифри.
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