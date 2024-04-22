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Україна вийшла до фіналу міжнародного хакатону з ШІ для підлітків — Мінцифри
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Україна вийшла до фіналу міжнародного хакатону з ШІ для підлітків — Мінцифри

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Штучний інтелект
Штучний інтелект. Getty Images

Україна в 2024 році вперше долучилася до хакатону Teens in AI, що проводиться у понад 40 державах світу.

Про це повідомили в Міністерстві цифрової трансформації.

"У відборі на міжнародному етапі українська команда увійшла в топ-5 держав із найсильнішими проєктами", — мовиться у повідомленні.

До фіналу також пройшли:

  • Велика Британія;
  • Туреччина;
  • Казахстан;
  • Таїланд.

Як зазначається, фіналістами від України стали школярі з ліцею КПІ імені Ігоря Сікорського з проєктом ConnectAbility.

"Це інноваційний застосунок на базі ШІ, який допомагає вивчати жестову мову. Технологія також здатна розпізнавати жести людей з порушенням слуху й озвучувати їх іншим людям", — додали у Мінцифри.

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