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Фронт, зброя, ППО: Зеленський зібрав Ставку
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Фронт, зброя, ППО: Зеленський зібрав Ставку

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Володимир Зеленський
Президент України Володимир Зеленський. ОПУ

Президент Володимир Зеленський 22 квітня провів засідання Ставки, на якому обговорили ситуацію на полі бою, зброю, захист міст, громад і критичної інфраструктури.

Про це глава держави написав у своєму Telegram-каналі.

Зеленський зазначив, що російські окупанти мають завдання без огляду на власні втрати "продемонструвати хоч якісь перемоги до 9 травня".

"Тепер їх підганяють ще й позитивні рішення друзів України. Нашим воїнам складно, але надходження необхідної допомоги вирівняє ситуацію. Саме тому підтримка конкретною зброєю, яка є в наших партнерів, необхідна нам невідкладно", — вказав президент.

Окрім цього, розповів, що у питанні власного виготовлення зброї триває робота над новим форматом угод, який, з одного боку, не переобтяжуватиме військовий бюджет, а з іншого — гарантуватиме виробникам довготривалі зобов'язання держави.

"На наступну Ставку дав доручення зібрати все, що відомо розвідкам про наміри російських терористів нищити цивільну інфраструктуру, і підготувати всеохопний план подальших дій: посилення фізичного захисту, де це працює, перерозподіл ППО та децентралізації, де це можливо", — додав Зеленський.

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