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Секретар РНБО назвав слабке місце російської системи
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Секретар РНБО назвав слабке місце російської системи

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Емблема Ради національної безпеки й оборони України. Фото: УНІАН

Секретар Ради національної безпеки й оборони Олександр Литвиненко заявив, що слабким місцем російської системи є "гіперцентралізація".

Про це посадовець повідомив у інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Подивіться на ситуацію в Махачкалі, Башкортостані. Чи могли вони зупинити ці виступи? Без питань, пригожинський бунт. Чи могли це вирішити? Могли. Просто не дали команди з Кремля. Без нього рішення не ухвалюються. Це збільшує можливість помилки", — зазначив Литвиненко.

Секретар РНБО розповів, що один із європейських аналітичних центрів розділив усю еліту РФ на три групи:

  • "заручники";
  • "опортуністи";
  • "віряни".

"Вірян" — найменше, а "заручників" найбільше, відсотків 60. Це ті самі прагматики, у яких поступово починає діяти стокгольмський синдром", — підкреслив посадовець.

Спроба заколоту Пригожина проти Путіна

23 червня 2023 року ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин оголосив, що армія РФ вдарила по місцю дислокації найманців.

Він анонсував "марш справедливості" та наголосив, що "вагнерівців" 25 тисяч і вони ідуть "розбиратись". А також закликав всіх, хто хоче "заканчівать бєзпрєдєл" долучатись до "маршу".

Через 2 місяці Євген Пригожин та співзасновник ПВК "Вагнер" Дмитро Уткін загинули в авіатрощі у Тверській області РФ.

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