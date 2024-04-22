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Росіяни планують не "СРСР 2.0", а Бучу в масштабах всієї України — секретар РНБО
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Росіяни планують не "СРСР 2.0", а Бучу в масштабах всієї України — секретар РНБО

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Олесандр Литвиненко
Секретар РНБО Олесандр Литвиненко. УНІАН

Секретар Ради національної безпеки й оборони Олександр Литвиненко заявив, що українці повинні перемогти у війні, оскільки іншого варіанту просто немає.

Про це посадовець повідомив у інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Ми не можемо не перемогти, бо це питання нашого виживання як вільної, незалежної держави з можливостями розвитку", — зазначив Литвиненко.

За словами секретаря РНБО, важливо усвідомити, що українські військові ведуть боротьбу не лише за Крим чи Донбас, а за кожне місто України.

"Вони насамперед воюють за Київ, Дніпро, Запоріжжя, Вінницю, Львів. За те, щоб наші міста не перетворилися на Бахмут, Авдіївку чи Роботине, які стерті з лиця землі", — підкреслив посадовець.

Литвиненко наголосив, що росіяни не планують створювати "СРСР 2.0", у їхніх планах зробити Бучу із кожного міста України, що ставить під загрозу фізичне виживання мільйонів українців.

Секретар РНБО додав, що повернення ситуації станом на 24 лютого 2022 року є неможливим. Зараз Україна є іншою державою — з іншою економікою, досвідом та суспільством.

"Страшна травма та катастрофа, яку завдали нам росіяни, гартують нову Україну. Так жити, як раніше, ми ніколи не будемо", — підсумував посадовець.

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