Досягнули "певної мети": у КНДР провели запуски новітніх ракет та боєголовок

Цього тижня Північна Корея (КНДР) провела випробування "надвеликої боєголовки" для крилатої ракети Hwasal та запустила нову зенітну ракету. Ці запуски посилюють напругу на корейському півострові.

Про це повідомляє південнокорейське видання Yonhap з посиланням на державні ЗМІ Північної Кореї.

Як пише агентство, Пхеньян провів випробування боєголовки, призначеної для крилатої ракети "Hwasal-1", та випробувальний запуск нової зенітної ракети "Pyoljji" у Жовтому морі.

Центральне інформаційне агентство Північної Кореї KCNA повідомило, що завдяки тестовому запуску досягли "певної мети". Це перший випадок, коли у КНДР назвали ракету — "Pyoljji" (в перекладі з корейської означає "метеор").

"Обидва випробування були частиною регулярної діяльності адміністрації та її афілійованих оборонних наукових інститутів для швидкого розвитку технологій... і не мали нічого спільного з навколишньою ситуацією", — йдеться в англомовному повідомленні KCNA.

3 лютого Північна Корея заявила, що провела "випробуванням потужності надвеликої боєголовки крилатої ракети", а напередодні провела випробувальний запуск нового типу зенітної ракети в Жовтому морі.

Військові Південної Кореї заявили, що вони виявили кілька снарядів крилатих і протиракетних ракет, випущених у бік Жовтого моря і що зараз вони аналізують їхні детальні характеристики.

Випробування зброї у КНДР

У Північній Кореї ухвалили закон, який дозволяє використовувати ядерну зброю "у разі загрози". У документі зазначається, що Північна Корея застосує ядерну зброю у разі неминучого нападу на її керівництво або для того, щоб перемогти у війні.

КНДР час від часу запускає крилаті ракети у бій Східного або Жовтого морів, де бойові частини боєприпасу залишаються у воді. Це не подобається Японії та Південній Кореї, які разом із США обговорюють плани дій стримування КНДР, щоб "не бути під прицілом" Пхеньяна.