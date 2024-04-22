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Вночі знищено 5 "шахедів", вранці — один розвідувальний дрон РФ — Повітряні сили
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Вночі знищено 5 "шахедів", вранці — один розвідувальний дрон РФ — Повітряні сили

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Робота ппо
Робота ППО. повітряне командування "Захід"

У ніч на 22 квітня Росія атакувала Україну сімома ударними дронами типу "Shahed-131/136" із мису Чауда – Крим та трьома зенітними керованими ракетами С-300/С-400 з окупованої Донеччини. У результаті бойової роботи, Силами оборони було знищено 5 ударних безпілотників, а близько 7:00 – дрон оперативно-тактичного рівня "Орлан-10".

Про це у Telegram повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук.

"В результаті бойової роботи цієї ночі підрозділами мобільних вогневих груп Сил оборони України знищено 5 ударних БпЛА, а близько 7:00 – БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10". Усі безпілотники збито на Одещині", — йдеться у дописі Олещука.

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