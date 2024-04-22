НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
За добу на війні в Україні армія РФ втратила 730 солдатів — Генштаб
ГенштабРОСІЯУКРАЇНАЗСУВторгнення Росії в УкраїнуПодії

За добу на війні в Україні армія РФ втратила 730 солдатів — Генштаб

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Росія
Армія РФ на війні в Україні. Facebook/ГУР Міноборони України

Станом на ранок 22 квітня загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 460 260 військовослужбовців.

Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.

За даними Генштабу, за добу російське військо втратило 730 військових.

З техніки окупанти РФ втратили:

  • танків ‒ 7236 (+7) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 13904 (+8) од,
  • артилерійських систем – 11736 (+17) од,
  • РСЗВ – 1046 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 768 (+1) од,
  • літаків – 348 (+0) од,
  • гелікоптерів – 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9384 (+5),
  • крилаті ракети ‒ 2117 (+2),
  • кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 15812 (+27) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1934 (+8)

Дані уточнюються.

Топ дня
Військовий у коридорі психіатричного відділення
"Я не спав 45 днів". Один день у відділенні психологічної реабілітації для військових Важливо
Володимир Зеленський
Фронт, зброя, ППО: Зеленський зібрав Ставку
Буданов
Росія затримує обмін полоненими, щоб створити напругу в українському суспільстві — Буданов
рятувальник в пожежній частині у Харкові
Сухі дні. Про що говорять харківські рятувальники, коли немає обстрілів
Польські перевізники завершили страйк на пункті пропуску &quot;Ягодин-Дорогуськ&quot;
Польські перевізники завершили страйк на пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ"

Вибір редакції
Трамп в Манхеттенському кримінальному суді в Нью-Йорку 15 квітня 2024 року
Гроші за мовчання, штурм Капітолія, секретні документи. Які справи відкрили проти Трампа
піхотинець стрілецького батальйону чекає на пікап
"Ми полюємо на них, а вони на нас". Як прикордонники та піхота обороняють передній край на кордоні трьох областей
боєць батальйону Ахіллес готує безпілотник
"Найдивніше, що я бачив в моніторі — дорогу трупів": хто і як обороняє Часів Яр
Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець
"Я проти збільшення повноважень ТЦК" — Лубінець про мобілізацію, обмін полоненими та повернення українських дітей з РФ
гроші, гривні
Як і хто зберігає гроші, золоті злитки та коштовності, вилучені під час обшуків у підозрюваних в корупції чи хабарництві
Дізнайтесь більше
ЗСУ, Україна
За добу на фронті відбулось 85 бойових зіткнень з армією РФ — Генштаб
Українські військові
Протягом доби на фронті відбулось 65 бойових зіткнень — Генштаб
армія РФ
Росія втратила на війні в Україні 950 військових за добу — Генштабу ЗСУ
Українські військові
Минулої доби на фронті відбулося 115 бойових зіткнень — зведення Генштабу
На початок