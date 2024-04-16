CNN: Ізраїль відклав вторгнення у Рафах через атаку Ірану

Атака Ірану змусила Ізраїль відкласти проведення наземної операції у місті Рафах на півдні сектора Газа, яка планувалася цього тижня.

Про це пише американський телеканал CNN із посиланням на два ізраїльські джерела.

За словами одного із співрозмовників CNN, ізраїльські військові планували 16 квітня розкидати з повітря листівки у деяких частинах Рафаха. Інший чиновник заявив, що Ізраїль, як і раніше, "повний рішучості" провести наземну операцію на півдні Сектора Гази у місті на кордоні з Єгиптом, хоча терміни наступу та евакуації цивільного населення залишаються неясними. Ізраїльські військові відмовилися від коментарів.

Рафах, що межує з Єгиптом, залишається останнім незайнятим у ході настання ізраїльської армії містом у Секторі Гази, куди евакуювалися сотні тисяч палестинців з півночі. Там перебувають понад півтора мільйона палестинських біженців. Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу наполягає на вторгненні в Рафах і вважає це за необхідне для повного знищення угруповання ХАМАС. У США плани вторгнення в Рафах не підтримують, вказуючи, що палестинцям, що сховалися там, бігти вже нікуди, і пропонують ізраїльській армії проводити точкові операції.

Вторгнення ХАМАС в Ізраїль 7 жовтня 2023 року

Вранці 7 жовтня 2023 року бойовики руху ХАМАС вдерлися на територію Ізраїлю із Сектора Гази, узявши під контроль кілька населених пунктів у прикордонній зоні та захопивши десятки заручників. У відповідь Ізраїль розпочав проти бойовиків контртерористичну операцію. Наступного дня уряд Ізраїлю запровадив воєнний стан в країні.

9 жовтня 2023 року Ізраїль заявив про відновлення контролю над усіма прикордонними містами та згодом анонсував "повну облогу" Сектора Гази. 1 листопада війська Ізраїлю прорвали передову лінію оборони палестинського руху ХАМАС у північній частині Сектору Гази. Того ж дня для евакуації людей відкрили контрольно-пропускний пункт "Рафах", що на кордоні з Єгиптом.

7 квітня 2024 року Армія оборони Ізраїлю оголосила про виведення своїх сухопутних підрозділів з півдня Сектору Гази, за винятком однієї бригади, оскільки Ізраїль і ХАМАС відправили делегації на переговори до Єгипту.

The Jerusalem Post писав, що ЦАХАЛ оголосив про завершення активної стадії війни, "залишаючи відкритою можливість майбутнього вторгнення в Рафах".

Атака Ірану на Ізраїль у ніч проти 14 квітня

Ввечері, 13 квітня, Іран безпілотниками, крилатими та балістичними ракетами атакував Ізраїль, повідомила Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ). Прем'єр-міністр Ізраїлю Нетаньягу заявив, що країна готова "до будь-якого сценарію як в обороні, так і в нападі". Корпус вартових Ісламської революції Ірану (КВІР) у трансльованій на державному телебаченні заяві підтвердив свої атаки.

Внаслідок атаки за медичною допомогою звернулася 31 людина, повідомили медики "Червоного щита Давида". Відомо про двох постраждалих дітей, які отримали тяжкі поранення на півдні країни. До того ж в центральному регіоні Ізраїлю Шарон сталася пожежа в медичному закладі. Трьох людей із різними станами тяжкості госпіталізували.

Чому Іран напав на Ізраїль: за заявами Ірану, ця атака є відповіддю на атаку Ізраїлю на Дамаск 1 квітня, де загинули три вищі іранські командири і чотири офіцери. Авіаудар знищив будівлю посольства Ірану. Четверо ізраїльських чиновників на умовах анонімності підтвердили The New York Times, що Ізраїль стоїть за ударом у Дамаску.