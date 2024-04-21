Протягом доби на фронті відбулось 65 бойових зіткнень — Генштаб

Українські військові продовжують завдавати російським окупантам втрат у живій силі та техніці, виснажують армію РФ вздовж усієї лінії фронту.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ ввечері 21 квітня.

Протягом доби росіяни здійснили 4 ракетних і 37 авіаційних ударів, а також 49 обстрілів з РСЗВ. Є загиблі й поранені серед мирного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. На фронті відбулося 65 бойових зіткнень.

Яка ситуація на полі бою

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках окупанти зберігають військову присутність у прикордонних районах, проводять диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснюють обстріли населених пунктів, нарощують щільність мінно-вибухових загороджень вздовж кордону. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Степок, Тур'я Чернігівської області, Стара Гута Сумської області, Ветеринарне, Гатище, Плетенівка Харківської області.

На Куп'янському напрямку армія РФ наступальних (штурмових) дій не вела. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема Синьківка, Петропавлівка, Котлярівка Харківської області.

На Лиманському напрямку ЗСУ відбили 9 атак у районі населеного пункту Терни Донецької області. Росіяни завдали авіаційних ударів у районах населених пунктів Невське Луганської області, Новосадове, Ямполівка Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Невське Луганської області та Терни, Ямполівка, Торське Донецької області.

На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили 13 атак у районах населених пунктів Білогорівка Луганської області, Верхньокам'янське, Богданівка Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилося близько 20 населених пунктів, зокрема Григорівка, Калинівка, Часів Яр, Ступочки Донецької області.

На Авдіївському напрямку українські військові відбили 9 атак у районах населених пунктів Очеретине, Бердичі, Уманське, Яснобродівка та Первомайське Донецької області. Окупанти завдали авіаційних ударів у районах населених пунктів Соловйове, Олександропіль, Семенівка, Нетайлове Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Очеретине, Новобахмутівка, Уманське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку ЗСУ продовжують стримувати армію РФ у районах населених пунктів Георгіївка, Новомихайлівка, Водяне та Урожайне Донецької області, де росіяни 15 разів намагалися прорвати оборону українських військ. Окупанти завдали авіаційних ударів у районах населених пунктів Костянтинівка, Катеринівка, Антонівка Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинились понад 10 населених пунктів, серед них Красногорівка, Максимільянівка, Костянтинівка, Вугледар Донецької області.

На Оріхівському напрямку армія РФ за підтримки авіації 3 рази атакувала позиції Сил оборони в районах Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Червоне, Новоданилівка, П’ятихатки Запорізької області.

На Херсонському напрямку росіяни не відмовляються від наміру витіснити ЗСУ із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Окупанти здійснили 1 безуспішну атаку на позиції Сил оборони в районі населеного пункту Кринки Херсонської області. Армія РФ завдала авіаційного удару в районі населеного пункту Веселе Херсонської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Ольгівка, Львове, Іванівка, Токарівка Херсонської області.

Українська авіація завдала ударів по 9 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки росіян. Силами та засобами ППО України знищено 2 керовані авіаційні ракети X-59.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 району зосередження особового складу окупантів.