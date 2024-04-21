Зеленський заслухав доповідь Сирського про найбільш гарячі точки фронту

Президент Володимир Зеленський заявив, що 21 квітня отримав звіт від головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського про найбільш гарячі точки фронту.

"Часів Яр та інші ключові напрямки на Донеччині: Покровський, Курахівський, а також Харківщина — Куп'янський напрямок. Наші позиції, наші результати", — зазначив очільника держави.

За словами Зеленського, доповів сьогодні Сирський і щодо ураження цілей на окупованій території — реалізовані операції та підготовка запланованих.

"Армія РФ повинна зазнавати втрат щодня, і кожен такий день — російських втрат — наближає для нас такий потрібний мир", — підкреслив президент.

Очільник держави поінформував, що говорив також із міністром оборони Рустемом Умєровим. Ключовою темою була ППО.

"Робимо все можливе, контактуємо з усіма можливими партнерами, щоб збільшити захист неба — збільшити кількість та якість систем ППО в руках наших воїнів", — наголосив Зеленський.