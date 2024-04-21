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Зеленський заслухав доповідь Сирського про найбільш гарячі точки фронту
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Зеленський заслухав доповідь Сирського про найбільш гарячі точки фронту

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Володимир Зеленський
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Олександр Магула/Суспільне

Президент Володимир Зеленський заявив, що 21 квітня отримав звіт від головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського про найбільш гарячі точки фронту.

"Часів Яр та інші ключові напрямки на Донеччині: Покровський, Курахівський, а також Харківщина — Куп'янський напрямок. Наші позиції, наші результати", — зазначив очільника держави.

За словами Зеленського, доповів сьогодні Сирський і щодо ураження цілей на окупованій території — реалізовані операції та підготовка запланованих.

"Армія РФ повинна зазнавати втрат щодня, і кожен такий день — російських втрат — наближає для нас такий потрібний мир", — підкреслив президент.

Очільник держави поінформував, що говорив також із міністром оборони Рустемом Умєровим. Ключовою темою була ППО.

"Робимо все можливе, контактуємо з усіма можливими партнерами, щоб збільшити захист неба — збільшити кількість та якість систем ППО в руках наших воїнів", — наголосив Зеленський.

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