У Німеччині автобус зі школярами зазнав аварії: є десятки постраждалих

В Німеччині двоповерховий автобус зі школярами, які прямували на екскурсію до Великої Британії, потрапив у ДТП. Внаслідок аварії постраждав водій та 27 дітей.

Про це повідомило видання Bild.

Як розповіли в німецькій поліції, три дівчини та хлопець зазнали серйозних травм. Наразі вони перебувають у лікарні, але загрози їхньому життю немає.

Водія також госпіталізували з легкими травмами. Незначні ушкодження виявили й у 16 школярів, їм допомогу надали на місці. Вчителі, що їхали із дітьми, не постраждали, однак були в шоковому стані.

Автобус перекинувся близько 06:30 на автобані A45 у напрямку Дортмунда. В салоні було 75 пасажирів, переважно школярі 15-17 років з Марбурга і супроводжуючі. Туристична група їхала в Англію.

На місці працюють поліцейські експерти. Правоохоронці заявили, що поки що не можуть надати інформацію про причини аварії.