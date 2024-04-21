Чеський депутат у Європарламенті від політичного руху "Акція незадоволених громадян" Мартін Главачек виступив з поправками до діючої угоди про вільну торгівлю України з ЄС.

Про це пише європейська редакція газети Politico.

Як зауважує видання, ці правки перешкоджають розширенню доступу української сільськогосподарської продукції на ринок ЄС. Депутат каже, що хоче захистити європейських фермерів.

Главачек також намагається отримати підтримку від колег-парламентарів у цьому питанні. У вівторок, 23 квітня, відбудеться заплановане голосування Європарламенту в Страсбурзі, на якому депутати в прискореній процедурі продовжать діючу угоду про вільну торгівлю з Україною. Саме перед цією подією Мартін Главачек вирішив висунути свої пропозиції.

Європарламент має обговорити поправки до документа, запропоновані чеським депутатом. Якщо вони отримають підтримку, процес розгляду продовження угоди, який закінчується 5 червня, може бути зупинений, оскільки парламентарі незабаром підуть на канікули перед майбутніми виборами нового складу ЄП.

Що відомо про торгівлю України з ЄС під час вторгнення РФ

Рада Європейського Союзу у травні 2022 року ухвалила рішення, яке дозволяє тимчасову лібералізацію торгівлі та інші торговельні поступки щодо певних українських товарів. Таким чином в ЄС вирішили підтримати українську економіку, яка постраждала на тлі російського вторгнення.

Це рішення систематично продовжували, проте дія останнього ухвалення має закінчитися 6 червня 2024 року. На початку березня 2024 року євродепутати схвалили пропозицію про продовження тимчасового призупинення імпортних мит і квот до 5 червня 2025 року.

Згодом депутати Європарламенту внесли поправки до пропозиції щодо України щодо посилення гарантій для фермерів ЄС, які просили на випадок зростання української продукції.

Проте не всім це рішення виявилося хорошим. Європейські фермери вже майже пів року страйкують всією Європою проти "Європейського зеленого курсу". Сюди ж додали наративи, що українська сільгосппродукція є дешевшою ніж європейська і є конкурентом для європейських фермерів. Через це польські фермери блокують пропускні пункти на кордоні з Україною, що призводить до затримок поставок у та з ЄС. Від цього страждає українська економіка та ростуть ціни.