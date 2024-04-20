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Яких руйнувань зазнала харківська ТЕЦ-5 через влучання російських ракет. СУСПІЛЬНЕ | ВІДЕОНОВИНИ
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Яких руйнувань зазнала харківська ТЕЦ-5 через влучання російських ракет. СУСПІЛЬНЕ | ВІДЕОНОВИНИ

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Усі три блоки пошкоджені, на їхнє відновлення підуть роки — так про наслідки російських ударів по харківській ТЕЦ-5 говорить її директор Олександр Мінкович. За його словами, з початку повномасштабної війни росіяни дев’ять разів били по теплоелектроцентралі, поранень дістали 11 її працівників, торішні збитки від руйнувань сягнули майже мільярда гривень. Але наймасштабнішим став удар у березні цього року, каже Мінкович. Який вигляд ТЕЦ-5 має після нього — дивіться у репортажі Суспільного.

Останні масовані обстріли України

22 березня Росія почала новий етап масованих обстрілів української енергетики. Тоді окупанти випустили 88 ракет і 63 "шахедів", що стало найбільшою атакою на енергосистему за час війни. Зокрема росіяни вдарили по ДніпроГЕС.

Уночі 29 березня Росія здійснила комбіновану атаку по території України із застосуванням ударних дронів і ракет. У Повітряних силах ЗСУ вказали, що було знищено 26 ракет різних типів та 58 "шахедів".

Вранці 11 квітня РФ випустила понад 40 ракет та ще близько 40 дронів по об’єктах критичної інфраструктури Харкова та області, по Київській, Запорізькій, Одеській та Львівській областях.

У компанії ДТЕК оголосили про серйозні пошкодження обладнання внаслідок удару РФ по двох теплоелектростанція в Україні. Енергетики ліквідовували наслідки та відновлювали роботу обладнання.

Згодом у "Центренерго" уточнили, що внаслідок обстрілу російськими окупантами повністю знищено Трипільську ТЕС. На місці виникла масштабна пожежа. Повідомлялося, що втрачено 100% генерації енергії.

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