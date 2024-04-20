На Харківщині, Криворіжжі, Донеччині через значне пошкодження і об’єктів генерації і мереж ситуація в енегосистемі залишається стабільно складною.

Про це заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук розповіла в ефірі телемарафону “Єдині новини”.

“Енергетики намагаються робити все залежне від нас, але пошкодження були дуже серйозними. Харків та Харківська область постійно перебувають під атаками, додаються все нові й нові руйнування, тому не вдається швидко вирішити цю проблему. І є і аварійні, і погодинні відключення для споживачів”, — сказала Гринчук.

Вона також розповіла, що у Криворізькому промисловому вузлі є обмеження для промисловості, для об’єктів виробництва. Зараз, за її словами, працюють над тим, щоби знайти різні оптимальні рішення цієї проблеми, однак пошкодження були складними і ситуацію не вдається вирішити за короткий період.

Гринчук також повідомила, що ввечері 19 квітня не залучали аварійну допомогу з Європи. На сьогодні вона також не планується.

“Покриваємо поки що потреби наших споживачів за рахунок власних ресурсів, у нас є можливості комерційного імпорту — і підприємства користуються цим — і ми закликаємо їх користуватися, тому що це забезпечує їм стабільне електропостачання, а також допомагає енергосистемі працювати достатньо стабільно”, — сказала посадовиця.

Вона відзначила, що відомство також працює з промисловим сектором, щоб по можливості вони використовували імпорт і ,можливо, трохи переглядали свої технологічні процеси. Тобто переносили ланцюги виробництва так, щоб основне навантаження було не в пікові години. За словами Гринчук, це також значно допомагає балансувати енергосистему.

Також енергетики вкотре звертаються до побутових споживачів із закликом по можливості намагатися використовувати енергоємні прилади не в пікові вечірні і ранкові години, наголосила Гринчук.

Посадовиця відзначила, що аварійна допомога є дорожчою, ніж звичайний комерційний імпорт.

“Тому ми і просимо нашу промисловість — у них є можливість залучення комерційного імпорту, також в Укренерго є. Ці плани синхронізуються, тому електроенергія може бути приблизно на такому рівні, як і в Україні”, — сказала заступниця міністра.

За її словами, це все ринковий механізм. І є значні успіхи, щоб відбулася повна інтеграція українських ринків в частині імпорту саме для того, щоб можна було використовувати різні механізми регулювання цін. Щоб цей механізм був не тільки засобом, який допомагає стабілізувати ситуацію в енергосистемі, але й щоб це також було вигідно споживачам.

Останні масовані обстріли України

22 березня Росія почала новий етап масованих обстрілів української енергетики. Тоді окупанти випустили 88 ракет і 63 "шахедів", що стало найбільшою атакою на енергосистему за час війни. Зокрема росіяни вдарили по ДніпроГЕС.

Уночі 29 березня Росія здійснила комбіновану атаку по території України із застосуванням ударних дронів і ракет. У Повітряних силах ЗСУ вказали, що було знищено 26 ракет різних типів та 58 "шахедів".

Вранці 11 квітня РФ випустила понад 40 ракет та ще близько 40 дронів по об’єктах критичної інфраструктури Харкова та області, по Київській, Запорізькій, Одеській та Львівській областях.

У компанії ДТЕК оголосили про серйозні пошкодження обладнання внаслідок удару РФ по двох теплоелектростанція в Україні. Енергетики ліквідовували наслідки та відновлювали роботу обладнання.

Згодом у "Центренерго" уточнили, що внаслідок обстрілу російськими окупантами повністю знищено Трипільську ТЕС. На місці виникла масштабна пожежа. Повідомлялося, що втрачено 100% генерації енергії.