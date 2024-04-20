Новопризначений Командувач оборони Данії відвідав Київ — Сирський

Відбувся візит у Київ новопризначеного Командувача оборони Данії генерала Майкла Віґґерса Гілдґаарда.

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Під час зустрічі обговорили нагальні потреби Збройних Сил України на різних напрямках та шляхи і можливості для подальшої підтримки з боку данського уряду.

"З першого дня повномасштабного вторгнення Данія була на боці України, на боці захисту демократії та свободи", — написав Сирський у Фейсбуці.

Він додав, що партнерство з Данією, однією з країн-засновниць НАТО, залишається для України вагомою підтримкою.