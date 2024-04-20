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Новопризначений Командувач оборони Данії відвідав Київ — Сирський
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Новопризначений Командувач оборони Данії відвідав Київ — Сирський

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Новопризначений Командувач оборони Данії відвідав Київ — Сирський
Міністр оборони України Рустем Умєров, Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, Командувача оборони Данії генерала Майкл Віґґерс Гілдґаард, Київ, 20 квітня 2024 року. Фейсбук Олександра Сирського

Відбувся візит у Київ новопризначеного Командувача оборони Данії генерала Майкла Віґґерса Гілдґаарда.

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Під час зустрічі обговорили нагальні потреби Збройних Сил України на різних напрямках та шляхи і можливості для подальшої підтримки з боку данського уряду.

"З першого дня повномасштабного вторгнення Данія була на боці України, на боці захисту демократії та свободи", — написав Сирський у Фейсбуці.

Він додав, що партнерство з Данією, однією з країн-засновниць НАТО, залишається для України вагомою підтримкою.

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