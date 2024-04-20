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Через бойові дії та негоду є знеструмлення у шести областях — Міненерго
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Через бойові дії та негоду є знеструмлення у шести областях — Міненерго

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Через бойові дії та негоду є знеструмлення у шести областях — Міненерго
Електромережі. Freepik

Через бойові дії та негоду є знеструмлення споживачів у населених пунктах шести областей.

Про це повідомило Міністерство енергетики.

Зазначається, що за минулу добу енергетики повернули світло понад 26 тисячам абонентів.

У Дніпропетровській області внаслідок бойових дій без електрики перебували 1087 споживачів. Подачу газу за добу вдалося відновити 293 абонентам. Водночас через російські удари в Дніпрі відключені від газопостачання 129 побутових споживачів, у Синельниковому — 27 споживачів.

У Донецькій області минулої доби відновили газопостачання 106 абонентам.

У Запорізькій області через російські обстріли залишаються знеструмленими 3730 споживачів у 50 населених пунктах.

У Кіровоградській області минулої доби вимикалися дві повітряні лінії 10 кВ. Станом на ранок 20 квітня знеструмленими залишаються 162 абоненти в одному з населених пунктів.

У Сумській області внаслідок російських обстрілів без світла перебувають 118 абонентів у двох населених пунктах. Загалом через бойові дії відключеними залишаються 3,8 тисячі точок обліку в 67 населених пунктах регіону. Через удар російських військ по Білопіллю пошкоджений газопровід, відключені вісім абонентів.

У Харківській області через мережеві обмеження й надалі застосовуються графіки відключення споживачів. Також через бойові дії залишаються знеструмленими 18,6 тис. точок обліку.

У Херсонській області енергетики заживили дев'ять населених пунктів (загалом понад 3,5 тисячі абонентів), які опинилися без живлення через негоду. Знеструмленими через складні метеоумови залишаються 1,4 тис. точок обліку в дев'яти населених пунктах регіону. У Херсоні внаслідок бойових дій без світла на сьогодні – 2,8 тисячі точок обліку, по області – 27,2 тисячі абонентів у 54 населених пунктах.

У Чернігівській області через російські обстріли знеструмленими залишаються 1,2 тисячі абонентів у 25 населених пунктах. Через негоду без світла 564 абонентів у двох населених пунктах. Відновлювальні роботи тривають.

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