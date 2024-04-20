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Сили оборони півдня України: РФ продовжує системні ракетні обстріли півдня
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Сили оборони півдня України: РФ продовжує системні ракетні обстріли півдня

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Сили оборони півдня України: РФ продовжує системні ракетні обстріли півдня
Момент пуску балістичної ракети ОТРК "Іскандер". defence

Військо РФ продовжує системні ракетні обстріли півдня України.

Про це повідомили у Силах оборони півдня.

Повідомляється, що ще з ночі військо РФ атакувало балістикою промислову інфраструктуру Запоріжжя. Інформація про постраждалих не надходила, деталі уточнюються.

На світанку росіяни спрямували керовані авіаційні ракети Х-59 з літаків тактичної авіації по Одещині. Обидві цілі було знищено в акваторії Чорного моря.

Зранку військо РФ завдало удар балістикою з ТОТ Крим по Одесі. Уражено інфраструктурний об'єкт. Інформація про ступінь пошкодження і постраждалих уточнюється.

Протягом ночі і на світанку сили протиповітряної оборони знищили 3 російських розвіддрони на Криворіжжі, Миколаївщині і Одещині.

Як повідомили у Повітряних Силах, у ніч проти 20 квітня сили протиповітряної оборони знищили дві керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69. Також на південному напрямку знищили три розвідувальні БпЛА – два "Орлан-10" та один "Суперкам".

Загалом ніч на 20 квітня російські окупанти атакували Україну трьома балістичними ракетами "Іскандер-М", двома зенітними керованими ракетами С-300/С-400 із Бєлгородської області – РФ, а також двома керованими авіаційними ракетами Х-59/Х-69 із акваторії Чорного моря.

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