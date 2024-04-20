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Вночі знищили 2 ракети і 3 розвідувальні БпЛА — Повітряні Сили
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Вночі знищили 2 ракети і 3 розвідувальні БпЛА — Повітряні Сили

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Вночі 20 квітня ППО знищила 2 ракети і 3 розвідувальні БпЛА — Повітряні Сили
Протиповітряна оборона. 126 окрема бригада територіальної оборони

У ніч проти 20 квітня сили протиповітряної оборони знищили дві керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69. Також на південному напрямку знищили три розвідувальні БпЛА – два "Орлан-10" та один "Суперкам".

Про це зранку повідомив командувач Повітряних Сил Микола Олещук.

Він повідомив, що у ніч на 20 квітня російські окупанти атакували Україну трьома балістичними ракетами "Іскандер-М", двома зенітними керованими ракетами С-300/С-400 із Бєлгородської області – РФ, а також двома керованими авіаційними ракетами Х-59/Х-69 із акваторії Чорного моря.

"Засобами зенітних ракетних військ Повітряних Сил знищено дві керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69. Також на південному напрямку знищено три розвідувальні БпЛА – два "Орлан-10" та один "Суперкам", — написав Олещук.

Вночі знищили 2 ракети і 3 розвідувальні БпЛА — Повітряні Сили
Вночі знищили 2 ракети і 3 розвідувальні БпЛА — Повітряні Сили. Повітряні Сили

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