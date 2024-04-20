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Bloomberg: Ізраїль попросив США виділити більше озброєння
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Bloomberg: Ізраїль попросив США виділити більше озброєння

ЗМІ
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Біньямін Нетаньяху та Джо Байден
Премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху та президента Сполучених Штатів Джо Байден 29 вересня, 2023 року в Нью-Йорку, США. AP

Ізраїль запросив у США виділити більше озброєння в умовах загострення ситуації на Близькому Сході. Американський Конгрес голосуватиме за допомогу Ізраїлю 20 квітня.

Про це в п'ятницю повідомило агентство Bloomberg з посиланням на джерела.

Ізраїль просить Вашингтон виділити більше танкових снарядів та військового транспорту. Як зазначає агентство, єврейська держава сподівається поповнити свої запаси на тлі війни в Газі та зростаючої напруженості з Іраном.

Раніше The Wall Street Journal, посилаючись на американських чиновників, повідомляла, що адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість надання зброї Ізраїлю на суму понад мільярд доларів, що стане найдорожчою за вартістю допомогою з початку операції ЦАХАЛу в Секторі Гази і першою з початку ескалації з Іраном.

Допомога від США для України, Ізраїлю та Тайваню

У США кілька місяців обговорюються запит адміністрації на надання понад 100 мільярдів доларів на допомогу Ізраїлю та Україні, а також протидії Китаю та Росії.

Спікер Палати представників Майк Джонсон 17 квітня представив окремі законопроєкти про фінансову допомогу Україні, Ізраїлю, Тайваню та національній безпеці.

Голосування за ними очікується 20 квітня. Байден заявив, що підпише представлені законопроекти, якщо вони будуть схвалені американським законодавчим органом.

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