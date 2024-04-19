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Нідерланди виділили понад 200 млн євро на ППО та боєприпаси для України — міністерка оборони
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Нідерланди виділили понад 200 млн євро на ППО та боєприпаси для України — міністерка оборони

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Кайса Оллонгрен
Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен. Фото: Нікіта Скобліков/Суспільне

Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен оголосила про виділення понад 200 мільйонів євро для України.

Відповідну заяву посадовиця зробила на засіданні Ради Україна-НАТО.

"Засоби ППО і снаряди вкрай потрібні. Ситуація загрожує стати критичною. Ресурси, які надають Нідерланди, вже перебувають на європейському континенті та якнайшвидше надійдуть", — сказала Оллонгрен.

Як зазначили у Міноборони, Нідерланди виділяють 159 мільйонів євро на підтримку ініціативи Німеччини, що спрямована на придбання й постачання Україні засобів ППО дальнього радіуса дії.

Окрім цього, відомство закуповує засоби ППО малої дальності на 60 мільйонів євро. Відповідні системи можна буде використовувати для боротьби з атаками безпілотників.

У міністерстві також нагадали, що Нідерланди сприяють ініціативі Естонії стосовно швидкого постачання Україні снарядів з наявних запасів.

"Раніше Нідерланди поінформували, що внесуть 250 мільйонів євро у подібний чеський план швидкого постачання більшої кількості снарядів", — додали у Міноборони.

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