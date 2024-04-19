Єрмак домовився з Сіярто про зустріч наступного тижня

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак та міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто 19 квітня провели телефону розмову та домовилися про двосторонню зустріч наступного тижня.

Про це повідомили у пресслужбі ОП.

"Сторони відзначили прогрес із ключових питань українсько-угорських відносин і домовилися про двосторонню зустріч наступного тижня, а після неї — про телефонну розмову для оцінки результатів і планування подальших кроків", — мовиться у повідомленні.

Єрмак і Сіярто вказали, що двостороння комунікація відбувається за планом.

"Керівник Офісу та глава МЗС домовилися продовжити докладати спільних зусиль з метою сприяння проведенню найближчим часом зустрічі президента України та прем'єра Угорщини", — додали в ОП.

Раніше британський телеканал Sky News поінформував, що Орбан прийняв запрошення Зеленського стосовно двосторонньої зустрічі.

27 лютого міністерка з питань євроінтеграції Ольга Стефанішина заявила, що перемовини про візит прем'єра Угорщини в Україну тривають.