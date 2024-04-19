НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Єрмак домовився з Сіярто про зустріч наступного тижня
ОПУУгорщинаПОЛІТИКАПодіїВійнаПолітикаСвіт

Єрмак домовився з Сіярто про зустріч наступного тижня

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Андрій Єрмак
Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак. Фото: Офіс президента України

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак та міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто 19 квітня провели телефону розмову та домовилися про двосторонню зустріч наступного тижня.

Про це повідомили у пресслужбі ОП.

"Сторони відзначили прогрес із ключових питань українсько-угорських відносин і домовилися про двосторонню зустріч наступного тижня, а після неї — про телефонну розмову для оцінки результатів і планування подальших кроків", — мовиться у повідомленні.

Єрмак і Сіярто вказали, що двостороння комунікація відбувається за планом.

"Керівник Офісу та глава МЗС домовилися продовжити докладати спільних зусиль з метою сприяння проведенню найближчим часом зустрічі президента України та прем'єра Угорщини", — додали в ОП.

Раніше британський телеканал Sky News поінформував, що Орбан прийняв запрошення Зеленського стосовно двосторонньої зустрічі.

27 лютого міністерка з питань євроінтеграції Ольга Стефанішина заявила, що перемовини про візит прем'єра Угорщини в Україну тривають.

Топ дня
Бронетранспортер Новатор
Палата представників США проголосувала за допомогу Україні, НАТО надасть більше систем ППО. 787 день війни. Онлайн Важливо
Палата представників США
Палата представників США проголосувала за законопроєкт щодо допомоги Україні Важливо
Масштабна атака безпілотників у 8 областях РФ — це спільна операція СБУ, ГУР та ССО
Масштабна атака безпілотників у 8 областях РФ — це спільна операція СБУ, ГУР та ССО — джерела
На Вінниччині під час комендантської години вбили поліцейського
На Вінниччині під час комендантської години вбили поліцейського
Зеленський підписав указ щодо протидії негативним наслідкам азартних ігор в Інтернеті
Зеленський підписав указ щодо протидії негативним наслідкам азартних ігор в Інтернеті

Вибір редакції
Трамп в Манхеттенському кримінальному суді в Нью-Йорку 15 квітня 2024 року
Гроші за мовчання, штурм Капітолія, секретні документи. Які справи відкрили проти Трампа
піхотинець стрілецького батальйону чекає на пікап
"Ми полюємо на них, а вони на нас". Як прикордонники та піхота обороняють передній край на кордоні трьох областей
боєць батальйону Ахіллес готує безпілотник
"Найдивніше, що я бачив в моніторі — дорогу трупів": хто і як обороняє Часів Яр
Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець
"Я проти збільшення повноважень ТЦК" — Лубінець про мобілізацію, обмін полоненими та повернення українських дітей з РФ
гроші, гривні
Як і хто зберігає гроші, золоті злитки та коштовності, вилучені під час обшуків у підозрюваних в корупції чи хабарництві
Дізнайтесь більше
Україна та Чехія розпочали переговори щодо двосторонньої безпекової угоди
Україна та Чехія розпочали переговори щодо двосторонньої безпекової угоди
ЗСУ, зброя
Держава та бізнес реалізують проєкт "Партнери оборони" для допомоги ЗСУ — Офіс президента
Андрій Єрмак
Єрмак — про безпекову угоду між США та Україною: "Має працювати не гірше, ніж американський меморандум з Ізраїлем"
Володимир Зеленський
Зеленський призначив Єрмаку нового заступника
На початок