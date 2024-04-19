Молдова готова брати участь у відновленні України — МЗС

Міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой повідомив про готовність брати участь у процесі відновлення України.

Відповідну заяву дипломат зробив на зустрічі зі співголовами Групи дружби з Молдовою у Конгресі Майклом Лоулером і Деборою Росс, передає IPN.

"Ми наголосили на важливості продовження допомоги Україні та її підтримки у просуванні демократії на всьому континенті", — сказав Попшой.

Міністр зазначив, що Молдова рішуче підтримує своїх українських друзів та готова брати участь в процесі відновлення України, а також допомогти і у воєнний час, транзитом зерна і наданням притулку біженцям.

У ході зустрічі сторони теж обговорили ситуацію в галузі регіональної безпеки, виклики, пов'язані з російською агресією в Україні та пріоритети в галузі європейської інтеграції, включно із зусиллями з проведення реформ, спрямованими на сприяння початку перемовин про вступ до ЄС.