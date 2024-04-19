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Долар виріс до 40 гривень: курс в обмінниках та банках
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Долар виріс до 40 гривень: курс в обмінниках та банках

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Інформаційне табло з курсом валют
Інформаційне табло з курсом валют. Фото: УНІАН

У валютних обмінниках України 19 квітня курс долара до гривні продовжив зростання. Євро також подорожчало.

Про це свідчать дані моніторингу ринку.

Долар подорожчав на 5 копійок — до 40 гривень, продати американську валюту можна за 39,9 гривні. Курс євро зріс на 15 копійок — до 43,05 гривні, а продаж — 42,85 гривні.

На міжбанку курс валют 19 квітня перебуває на рівні 39,62-39,65 гривні до долара (купівля-продаж) — зниження на 4 копійки порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс 19 квітня

Національний банк України встановив офіційний курс долара до гривні на рівні 39,60, таким чином, гривня послабилася на 5 копійок, порівняно з попереднім показником.

Офіційний курс НБУ щодо євро встановлений на рівні 42,28, тобто гривня послабилася на 22 копійки, порівняно з попереднім днем.

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