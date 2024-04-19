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Для РФ виготовлення Ту-22 є сьогодні фактично неможливим завданням — ГУР
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Для РФ виготовлення Ту-22 є сьогодні фактично неможливим завданням — ГУР

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Андрій Юсов
Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов. Фото: УНІАН

Представник Головного управління розвідки Міністерство оборони Андрій Юсов заявив, що для РФ виготовлення нових бомбардувальників Ту-22М3 сьогодні є фактично неможливим.

Про це речник повідомив у ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Росіяни намагаються підтримувати виробництво ракетного озброєння. Але питання не в кількості ракет зараз. Питання саме у носіях і відстані, з якої завдається ураження", — зазначив Юсов.

За словами представника ГУР, збиття Ту-22М3 є й певним тиском на пілотів бомбардувальників, оскільки вони тепер не будуть почувати себе в безпеці навіть у 300-кілометровій зоні.

"І що ще важливо для нас — це ті борти, виготовлення яких нових для ворога — це сьогодні фактично неможливе завдання. Зрозуміло, що сьогодні у Кремлі траур і для цього є всі підстави", — підкреслив речник.

Як наголосив Юсов, те, що в межах війни проти України, відбувається фактично демілітаризація самої РФ, у тому числі стратегічної авіації, — вже нині факт і бачить відповідну ситуацію весь світ.

"Раніше це відбувалось внаслідок інших операцій (вибухи на аеродромах), сьогодні вперше у повітрі, під час виконання бойового завдання", — вказав представник ГУР.

При цьому речник додав, що сьогоднішня операція не остання і це ще не все, що заплановано: "Сили оборони України будуть і далі "дивувати" в хорошому сенсі для нас противника. І результати так само будуть".

19 квітня Головне управління розвідки у взаємодії з Повітряними силами ЗСУ знищили російський стратегічний бомбардувальник Ту-22М3.

Ту-22М3 — дальній надзвуковий ракетоносець-бомбардувальник, призначений для ураження наземних і морських цілей. Літак може нести три надзвукові ракети великої дальності Х-22. Росія неодноразово застосовувала такі літаки у війні проти України.
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