Британія представила новий бойовий танк Challenger 3

Міністерство оборони Великої Британії та компанія Rheinmetall BAE Systems Land представили перший зразок нового бойового танка Challenger 3.

Як повідомив у соціальній мережі X глава МО Грант Шаппс, це "перший повністю британський танк за 22 роки".

Зараз у місті Телфорд проводять модернізацію машини, аби зробити її найбільш смертоносною в історії армії Британії.

"Цей танк забезпечить нашим військовим вогневу міць, необхідну для захисту держави", — додав посадовець.

Своєю чергою в британській армії заявили, що перший бойовий прототип випробують у реальних умовах для підтвердження продуктивності та внесень удосконалень техніки.

Після відповідних дій армії Великої Британії поставлять ще 140 одиниць.

Що відомо про Challenger 3

Танк може розвивати швидкість до 60 кілометрів на годину й оснащений гладкоствольною гарматною зброєю калібру 120 міліметрів. Озброєння має більшу початкову швидкість снаряда та більшу пробивну здатність, ніж його попередник Challenger 2.

Модульна броня і система активного захисту Challenger 3 може виявляти та знищувати ракетні й ракетно-повітряні атаки за кілька секунд. Це зробить його одним із найкраще захищених танків у Європі.