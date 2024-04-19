НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Британія представила новий бойовий танк Challenger 3
ВЕЛИКА БРИТАНІЯЗброяАРМІЯПодіїСвітЗброя і технології

Британія представила новий бойовий танк Challenger 3

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Challenger 3
Прототип британського танка Challenger 3. Фото: Сайт армії Великої Британії

Міністерство оборони Великої Британії та компанія Rheinmetall BAE Systems Land представили перший зразок нового бойового танка Challenger 3.

Як повідомив у соціальній мережі X глава МО Грант Шаппс, це "перший повністю британський танк за 22 роки".

Зараз у місті Телфорд проводять модернізацію машини, аби зробити її найбільш смертоносною в історії армії Британії.

"Цей танк забезпечить нашим військовим вогневу міць, необхідну для захисту держави", — додав посадовець.

Своєю чергою в британській армії заявили, що перший бойовий прототип випробують у реальних умовах для підтвердження продуктивності та внесень удосконалень техніки.

Після відповідних дій армії Великої Британії поставлять ще 140 одиниць.

Що відомо про Challenger 3

Танк може розвивати швидкість до 60 кілометрів на годину й оснащений гладкоствольною гарматною зброєю калібру 120 міліметрів. Озброєння має більшу початкову швидкість снаряда та більшу пробивну здатність, ніж його попередник Challenger 2.

Модульна броня і система активного захисту Challenger 3 може виявляти та знищувати ракетні й ракетно-повітряні атаки за кілька секунд. Це зробить його одним із найкраще захищених танків у Європі.

Топ дня
Бронетранспортер Новатор
Палата представників США проголосувала за допомогу Україні, НАТО надасть більше систем ППО. 787 день війни. Онлайн Важливо
Палата представників США
Палата представників США проголосувала за законопроєкт щодо допомоги Україні Важливо
Масштабна атака безпілотників у 8 областях РФ — це спільна операція СБУ, ГУР та ССО
Масштабна атака безпілотників у 8 областях РФ — це спільна операція СБУ, ГУР та ССО — джерела
На Вінниччині під час комендантської години вбили поліцейського
На Вінниччині під час комендантської години вбили поліцейського
Зеленський підписав указ щодо протидії негативним наслідкам азартних ігор в Інтернеті
Зеленський підписав указ щодо протидії негативним наслідкам азартних ігор в Інтернеті

Вибір редакції
Трамп в Манхеттенському кримінальному суді в Нью-Йорку 15 квітня 2024 року
Гроші за мовчання, штурм Капітолія, секретні документи. Які справи відкрили проти Трампа
піхотинець стрілецького батальйону чекає на пікап
"Ми полюємо на них, а вони на нас". Як прикордонники та піхота обороняють передній край на кордоні трьох областей
боєць батальйону Ахіллес готує безпілотник
"Найдивніше, що я бачив в моніторі — дорогу трупів": хто і як обороняє Часів Яр
Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець
"Я проти збільшення повноважень ТЦК" — Лубінець про мобілізацію, обмін полоненими та повернення українських дітей з РФ
гроші, гривні
Як і хто зберігає гроші, золоті злитки та коштовності, вилучені під час обшуків у підозрюваних в корупції чи хабарництві
Дізнайтесь більше
Велика Британія, Міноборони
Більше половини військового фонду для України, яким керує Міноборони Британії, не використано через бюрократію — ЗМІ
Грант Шаппс
Guardian: Британія змогла витратити лише менше половини грошей з міжнародного фонду підтримки України
Велика Британія
Велика Британія виділила понад $180 млн на зміцнення енергетики України
Іран, США, Британія
США та Велика Британія запровадили санкції проти Ірану через масовану атаку на Ізраїль
На початок