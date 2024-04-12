Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс заявив, що Лондон розглядає можливість постачання Україні зразків лазерного комплексу ППО для збивання дронів та ракет.

Про це очільник британського МО повідомив під час візиту до лабораторії DragonFire 11 квітня, передає The Telegraph.

За словами Шаппса, установка все ще перебуває на етапі випробувань, однак уряд Британії працює над пришвидшенням розробки.

Міністр зазначив, що Лондон планує отримати перші DragonFire до 2027 року, але працює над тим, аби надіслати прототипи в Україну раніше, навіть якщо вони не будуть у 100-відсотковій готовності.

"Скажімо, не обов'язково, щоб [лазер] був ідеальним на 100 відсотків, щоб, можливо, українці його почали використовувати. На цей час 2027 рік все ще залишається датою завершення розробки, але, звичайно, я подивлюся, що ми можемо зробити, щоб пришвидшити це", — наголосив очільник МО.

DragonFire — лазерна зброя зі спрямованою енергією, яка може уражати цілі зі швидкістю світла та використовувати промінь, щоб прорізати ціль.

Випалювання лазером упродовж 10 секунд дорівнює використанню звичайного обігрівача одну годину, тому він є потенційно довгостроковою недорогою альтернативою ракети.

Вартість експлуатації лазера не перевищує 10 фунтів стерлінгів за постріл.