Президент Володимир Зеленський прокоментував ракетний удар Росії по Дніпру, якого вона завдала 19 квітня, заявив, що кожна держава і кожний лідер, які лобіюють надання ППО Україні — є рятівниками життя.

Про це глава держави написав у Telegram.

"Кожна держава, яка надає системи ППО Україні, кожен лідер, який допомагає переконувати партнерів, що ППО зараз має бути не на складах, а в реальних містах і громадах, які зазнають ударів терористів, усі, хто підтримує наш захист, є рятівниками життя. Ми маємо завдати поразки російському терору. Це потреба не лише нашої держави, не лише українців – це глобальна потреба", — сказав Зеленський.

Він підкреслив, Росія повинна відповідати за свій терор, а кожна ракета і кожен "шахед" мають збиватися.

"Світ може це гарантувати, партнери мають необхідні спроможності. Це було доведено, зокрема, у небі Близького Сходу, і це має запрацювати у небі Європи", — сказав президент.

Вранці 19 квітня армія РФ атакувала Дніпропетровщину. Під ракетними ударами опинилися Криворізький та Синельниківський район, а також Павлоград. За словами керівника ОВА Сергія Лисака, у Синельниковому є загиблі та поранені. Через влучання в інфраструктурний об`єкт на Криворіжжі сталася пожежа. Троє поранених — чоловіки 43, 53 років та жінка 58 років. Чоловіки у стані середньої тяжкості в лікарні.