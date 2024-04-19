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Зеленський про ракетний удар по Дніпру: ППО має бути не на складах партнерів, а в містах, які обстрілює РФ
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Зеленський про ракетний удар по Дніпру: ППО має бути не на складах партнерів, а в містах, які обстрілює РФ

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Зеленський
Президент України Володимир Зеленський під час вечірнього звернення, 17 квітня 2024 року. ОПУ

Президент Володимир Зеленський прокоментував ракетний удар Росії по Дніпру, якого вона завдала 19 квітня, заявив, що кожна держава і кожний лідер, які лобіюють надання ППО Україні — є рятівниками життя.

Про це глава держави написав у Telegram.

"Кожна держава, яка надає системи ППО Україні, кожен лідер, який допомагає переконувати партнерів, що ППО зараз має бути не на складах, а в реальних містах і громадах, які зазнають ударів терористів, усі, хто підтримує наш захист, є рятівниками життя. Ми маємо завдати поразки російському терору. Це потреба не лише нашої держави, не лише українців – це глобальна потреба", — сказав Зеленський.

Він підкреслив, Росія повинна відповідати за свій терор, а кожна ракета і кожен "шахед" мають збиватися.

"Світ може це гарантувати, партнери мають необхідні спроможності. Це було доведено, зокрема, у небі Близького Сходу, і це має запрацювати у небі Європи", — сказав президент.

Вранці 19 квітня армія РФ атакувала Дніпропетровщину. Під ракетними ударами опинилися Криворізький та Синельниківський район, а також Павлоград. За словами керівника ОВА Сергія Лисака, у Синельниковому є загиблі та поранені. Через влучання в інфраструктурний об`єкт на Криворіжжі сталася пожежа. Троє поранених — чоловіки 43, 53 років та жінка 58 років. Чоловіки у стані середньої тяжкості в лікарні.

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