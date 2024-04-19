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ABC News: Ізраїль завдав ракетного удару по Ірану
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ABC News: Ізраїль завдав ракетного удару по Ірану

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Військовий армії оборони Ізраїлю ЦАХАЛ
Ізраїльський військовий. Ізраїльський військовий. Фото: Армія оборони Ізраїлю

Ізраїльські ракети у ніч на 19 квітня влучили в об'єкт в Ірані.

Про це повідомляє телеканал ABC News з посиланням на американського чиновника, обізнаного із ситуацією.

Чиновник не зміг підтвердити, чи були завдані удари також по об'єктах у Сирії та Іраку.

Як пише Jerusalem Post, повідомлення по ізраїльський удар надійшло після того, як місцеві джерела заявили про вибухи:

  • у районі аеропорту Ісфахан в Ірані,
  • у провінції Ас-Сувейда на півдні Сирії,
  • а також в районі Багдада та провінції Бабіль в Іраку.

Повідомляється, що на відео з Ісфахана видно, як іранська протиповітряна оборона активована в небі над цим районом.

Іранське агентство Fars News повідомило, що вибух був чутний поблизу міжнародного аеропорту Ісфахан. Fars підкреслив, що причина вибуху поки невідома.

Невдовзі після того, як було повідомлено про ймовірні ракетні удари Ізраїлю, американський сенатор-республіканець Марко Рубіо опублікував пост на платформі X із дописом, що "Ізраїль має можливість завдавати удари по цілях всередині Ірану, не входячи в повітряний простір Ірану з літаків над повітряним простором Сирії та Іраку".

Атака Ірану на Ізраїль уночі 14 квітня

Ввечері 13 квітня Іран безпілотниками, крилатими та балістичними ракетами почав атакувати Ізраїль, повідомили у пресслужбі ЦАХАЛу.

Беньямін Нетаньягу оголосив, що Ізраїль готовий "до будь-якого сценарію як в обороні, так і нападі". Корпус вартових Ісламської революції у трансльованій на державному телебаченні заяві підтвердив свої атаки.

Внаслідок атаки за медичною допомогою звернулася 31 людина, повідомили лікарі "Червоного щита Давида". Відомо про двох постраждалих дітей, які зазнали важких поранень на півдні Ізраїлю.

За повідомленнями Ірану, ця атака є відповіддю на удар Ізраїлю по Дамаску 1 квітня, де загинули три вищі іранські командири й чотири офіцери. Авіаудар знищив будівлю посольства Ірану.

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