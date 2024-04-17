В Україні через похолодання зросло споживання електрики — Укренерго

В Україні через похолодання на 6,5% зросло споживання електрики. Внаслідок обстрілів та через негоду на ранок 17 квітня знеструмлено 423 населених пунктів.

Про це повідомляє НЕК "Укренерго".

"Через похолодання та хмарну погоду споживання стрімко зростає. Сьогодні вранці його рівень на 6,5% більше аналогічного показника вчора. Для того, щоб покрити таке зростання потрібно додатково включити 3-4 блоки на теплових електростанціях. Але зараз такої можливості немає – ТЕС є однією з основних цілей ракетних ударів росіян", — зазначили у компанії.

Вчора, 16 квітня, добовий максимум споживання був близько 21:00. Він майже на 2% перевищив максимальне споживання понеділка 15 квітня.

В Укренерго зазначили, що на теплових електростанціях продовжуються аварійно-відновлювальні роботи після масованої ракетної атаки 11 квітня. Роботі сонячних електростанцій перешкоджає щільна хмарність в усіх регіонах. На АЕС триває планова ремонтна кампанія.

"16 квітня, в години вечірнього максимуму споживання в енергосистемі не вистачало електроенергії – був наявний дефіцит. Для підтримки балансу в енергосистемі ДЦ "Укренерго" з 20:00 до 22:00 залучав аварійну допомогу від операторів енергосистем Польщі, Словаччини та Румунії загальним обсягом 400 МВТ/год", — йдеться у повідомленні.

Протягом доби Україна імпортувала електроенергію з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови. Загальним обсягом 6 600 МВт/год, з максимальною потужністю в окремі години до 884 МВт.

Експорт української електроенергії не заплановано.

Обмеження споживання

Диспетчерський центр "Укренерго" закликає обмежити користування потужними енергоємними приладами з 19:00 до 22:00 години.

"Зранку на Харківщині збільшені графіки відключень. Причина – зростання споживання через похолодання. Одночасно знеструмлено майже 251 тисяча споживачів.

На Криворіжжі продовжують діяти ліміти споживання для промислових споживачів.

В інших регіонах обмеження споживання для побутових споживачів не застосовувались.

Знеструмлення

На ранок 17 квітня знеструмлено 423 населених пунктів.

Через бойові дії є знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Сумській, Харківській, Чернігівській областях.

Через технологічні порушення знеструмлення — у Сумській, Чернігівській областях.

На ранок через дощ та шквальний вітер без світла повністю та частково залишаються близько 17 населених пунктів в Київській, Сумській та Чернігівській областях.

Також залишаються знеструмленими 107 споживачів в Запорізькій області. Ремонтні бригади працюють над заживленням споживачів.

Останні масовані обстріли України

22 березня Росія почала новий етап масованих обстрілів української енергетики. Тоді окупанти випустили 88 ракет і 63 "шахедів", що стало найбільшою атакою на енергосистему за час війни. Зокрема росіяни вдарили по ДніпроГЕС.

Уночі 29 березня Росія здійснила комбіновану атаку по території України із застосуванням ударних дронів і ракет. У Повітряних силах ЗСУ вказали, що було знищено 26 ракет різних типів та 58 "шахедів".

Вранці 11 квітня РФ випустила понад 40 ракет та ще близько 40 дронів по об’єктах критичної інфраструктури Харкова та області, по Київській, Запорізькій, Одеській та Львівській областях.

У компанії ДТЕК оголосили про серйозні пошкодження обладнання внаслідок удару РФ по двох теплоелектростанція в Україні. Енергетики ліквідовували наслідки та відновлювали роботу обладнання.

Згодом у "Центренерго" уточнили, що внаслідок обстрілу російськими окупантами повністю знищено Трипільську ТЕС. На місці виникла масштабна пожежа. Повідомлялося, що втрачено 100% генерації енергії.