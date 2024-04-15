НБУ підвищив офіційні курси долара і євро

Національний банк України підвищив офіційні курси євро і долара до гривні.

Про це повідомляється на сайті регулятора.

Офіційний курс долара на 16 квітня 2024 року встановлено на рівні 39,57 грн за 1 долар проти 39,4 грн (+0,17 грн) станом на 15 квітня. Це новий історичний максимум.

Офіційний курс євро на 16 квітня 2024 року НБУ встановив на рівні 42,2 грн за 1 євро проти 41,96 грн 15 квітня.

У січні голова Національного банку Андрій Пишний заявив, що курс долара до гривні упродовж 2024 року коливатиметься відповідно до ринкових умов та сезонності.