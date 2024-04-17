Кулеба завітає до Італії для участі в зустрічі "Групи семи"

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 17-19 квітня відвідає Італію для участі в зустрічі G7 на рівні глав МЗС.
Про це повідомили у зовнішньополітичному відомстві України.
Як зазначається, Кулеба візьме участь в спеціальній сесії, присвяченій зміцненню міжнародної підтримки української держави.
Міністр проведе низку двосторонніх перемовин, зокрема з очільниками дипломатій Великої Британії, Італії, Канади, Німеччини, Франції, Японії, США, Євросоюзу та генеральним секретарем НАТО.
Ключовими темами зустрічей стануть:
- термінове надання Україні додаткових батарей Patriot та інших систем протиповітряної оборони для захисту від терору РФ;
- протидія співпраці російського та північнокорейського режимів;
- використання заморожених активів Росії для підтримки України.
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