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Кулеба завітає до Італії для участі в зустрічі "Групи семи"
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Кулеба завітає до Італії для участі в зустрічі "Групи семи"

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Дмитро Кулеба
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Getty Images

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 17-19 квітня відвідає Італію для участі в зустрічі G7 на рівні глав МЗС.

Про це повідомили у зовнішньополітичному відомстві України.

Як зазначається, Кулеба візьме участь в спеціальній сесії, присвяченій зміцненню міжнародної підтримки української держави.

Міністр проведе низку двосторонніх перемовин, зокрема з очільниками дипломатій Великої Британії, Італії, Канади, Німеччини, Франції, Японії, США, Євросоюзу та генеральним секретарем НАТО.

Ключовими темами зустрічей стануть:

  • термінове надання Україні додаткових батарей Patriot та інших систем протиповітряної оборони для захисту від терору РФ;
  • протидія співпраці російського та північнокорейського режимів;
  • використання заморожених активів Росії для підтримки України.

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