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В Україні до 2028 року зросте кількість населення — прогноз МВФ
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В Україні до 2028 року зросте кількість населення — прогноз МВФ

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Люди на вулиці
Люди на вулиці. Суспільне

Міжнародний валютний фонд прогнозує початок повернення біженців до України вже у 2024 році. До 2028 року кількість населення зросте з 33,4 млн осіб до 36,0 млн людей.

Про це йдеться у звіті МВФ World Economic Outlook за квітень.

За оцінкою МВФ, кількість населення в Україні почала зменшуватися ще у 2021 році, досягнувши 41 мільйона осіб. У 2022 та 2023 роках цей показник продовжив зменшуватися і становив 35 мільйонів та 33,2 мільйона відповідно.

МВФ прогнозує таку чисельність населення:

  • 2024 рік – 33,4 млн осіб;
  • 2025 рік – 34,3 млн осіб;
  • 2026 рік – 35,1 млн осіб;
  • 2027 рік – 35,8 млн осіб;
  • 2028 рік – 36,0 млн осіб;
  • 2028 рік – 36,0 млн осіб.

Як свідчать дані Агентства ООН у справах біженців, через вторгнення РФ з України виїхали майже 6,5 мільйонів людей.

До 5 березня 2023 року Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) зафіксувало 21 793 жертви серед цивільного населення в Україні. Підтверджена кількість загиблих перевищила вісім тисяч.

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