НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Минулої доби на фронті відбулося майже 70 бойових зіткнень — Генштаб
ГенштабЗСУВторгнення Росії в УкраїнуПодіїВійна

Минулої доби на фронті відбулося майже 70 бойових зіткнень — Генштаб

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Українські військові
Українські військові на передовій біля Кліщіївки, Донецька область, 24 вересня 2023 рік. AP/Alex Babenko

Українські військові продовжують завдавати російським окупантам втрат у живій силі та техніці, виснажують армію РФ вздовж усієї лінії фронту.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ вранці 17 квітня.

Минулої доби росіяни здійснили 2 ракетних і 64 авіаційних удари та 75 обстрілів з РСЗВ. Є загиблі й поранені серед мирного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

На фронті протягом 16 квітня відбулось 68 бойових зіткнень.

Під вогнем артилерії окупантів опинилися понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Яка ситуація на полі бою

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках армія РФ зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність для недопущення перекидання українських військ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж кордону.

На Куп'янському напрямку росіяни наступальних (штурмових) дій не вели.

На Лиманському напрямку окупанти 9 разів атакували позиції ЗСУ в районах Тернів, Торського, Григорівки Донецької області та Серебрянського лісництва на Луганщині.

На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили 19 атак у районах населених пунктів Верхньокам'янське, Виїмка, Білогорівка, Часів Яр, Іванівське, Кліщіївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку українські військові відбили 11 атак у районах населених пунктів Очеретине, Новокалинове, Бердичі, Семенівка, Нетайлове, Первомайське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку ЗСУ продовжують стримувати армію РФ у районах населених пунктів Красногорівка, Новомихайлівка Донецької області, де росіяни 20 разів намагалися прорвати оборону.

На Оріхівському напрямку окупанти 4 рази атакували позиції ЗСУ в районах Старомайорського Донецької області, Роботиного та північно-західніше Вербового Запорізької області.

На Херсонському напрямку армія РФ не відмовляється від наміру вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Минулої доби росіяни здійснили 5 безуспішних атак позицій ЗСУ.

Сили оборони продовжують активними діями завдавати окупантам втрат у живій силі та техніці, виснажують армію РФ вздовж всієї лінії бойового зіткнення.

Українська авіація завдала ударів по 6 районах зосередження особового складу та 2 пунктах управління росіян.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 району зосередження особового складу окупантів.

Топ дня
Спалена техніка РФ
Понад 700 солдатів та 15 артсистем: Генштаб назвав втрати Росії за добу
Трипільська ТЕЦ
ПАРЄ ухвалила резолюцію з підтримки відбудови України, Зеленський підписав закон про мобілізацію. 784 день війни. Онлайн Оновлюється
Засідання ПАРЄ
ПАРЄ закликала передати заморожені активи РФ на відбудову України
Зеленський
Зеленський підписав закон про мобілізацію
Майже 37 тисяч людей вважаються зниклими безвісти — Лубінець
Майже 37 тисяч людей вважаються зниклими безвісти — Лубінець

Вибір редакції
піхотинець стрілецького батальйону чекає на пікап
"Ми полюємо на них, а вони на нас". Як прикордонники та піхота обороняють передній край на кордоні трьох областей
боєць батальйону Ахіллес готує безпілотник
"Найдивніше, що я бачив в моніторі — дорогу трупів": хто і як обороняє Часів Яр
Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець
"Я проти збільшення повноважень ТЦК" — Лубінець про мобілізацію, обмін полоненими та повернення українських дітей з РФ
гроші, гривні
Як і хто зберігає гроші, золоті злитки та коштовності, вилучені під час обшуків у підозрюваних в корупції чи хабарництві
Юрій Федоренко, Ахіллес, 92 ОШБр
"Коли кажуть, за 36 місяців мобілізованих відпустять, хочеться кричати: "Не обманюйте" — командир "Ахіллесу" Федоренко
Дізнайтесь більше
Гуменюк, ЗСУ
"Медіарух" вимагає усунути Гуменюк з керівництва комунікаційним напрямком ОК "Південь". Сирському доповіли про звернення
ЗСУ, Україна
На фронті за добу відбулось 50 бойових зіткнень — Генштаб
Авіація ЗСУ ударила по окупантах РФ — Генштаб
Авіація ЗСУ ударила по окупантах РФ — Генштаб
Генштаб ЗСУ втрати ворога на війні в Україні, армія РФ
Генштаб ЗСУ: Росія втратила на війні в Україні 920 військових за добу
На початок