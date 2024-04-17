Минулої доби на фронті відбулося майже 70 бойових зіткнень — Генштаб

Українські військові продовжують завдавати російським окупантам втрат у живій силі та техніці, виснажують армію РФ вздовж усієї лінії фронту.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ вранці 17 квітня.

Минулої доби росіяни здійснили 2 ракетних і 64 авіаційних удари та 75 обстрілів з РСЗВ. Є загиблі й поранені серед мирного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

На фронті протягом 16 квітня відбулось 68 бойових зіткнень.

Під вогнем артилерії окупантів опинилися понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Яка ситуація на полі бою

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках армія РФ зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність для недопущення перекидання українських військ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж кордону.

На Куп'янському напрямку росіяни наступальних (штурмових) дій не вели.

На Лиманському напрямку окупанти 9 разів атакували позиції ЗСУ в районах Тернів, Торського, Григорівки Донецької області та Серебрянського лісництва на Луганщині.

На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили 19 атак у районах населених пунктів Верхньокам'янське, Виїмка, Білогорівка, Часів Яр, Іванівське, Кліщіївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку українські військові відбили 11 атак у районах населених пунктів Очеретине, Новокалинове, Бердичі, Семенівка, Нетайлове, Первомайське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку ЗСУ продовжують стримувати армію РФ у районах населених пунктів Красногорівка, Новомихайлівка Донецької області, де росіяни 20 разів намагалися прорвати оборону.

На Оріхівському напрямку окупанти 4 рази атакували позиції ЗСУ в районах Старомайорського Донецької області, Роботиного та північно-західніше Вербового Запорізької області.

На Херсонському напрямку армія РФ не відмовляється від наміру вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Минулої доби росіяни здійснили 5 безуспішних атак позицій ЗСУ.

Сили оборони продовжують активними діями завдавати окупантам втрат у живій силі та техніці, виснажують армію РФ вздовж всієї лінії бойового зіткнення.

Українська авіація завдала ударів по 6 районах зосередження особового складу та 2 пунктах управління росіян.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 району зосередження особового складу окупантів.