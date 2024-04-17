Понад 700 солдатів та 15 артсистем: Генштаб назвав втрати Росії за добу

Минулої доби Сили оборони знищили 710 російських окупантів. Загальні втрати РФ у війні проти України перевищили 456 тисяч людей.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
"Загальні бойові втрати ворога з 24.02.22 по 17.04.24 орієнтовно склали: особового складу — близько 456 050 (+710)", — мовиться у повідомленні.
Також українські військові знищили:
- танків — 7 193 (+4) од,
- бойових броньованих машин — 13 827 (+18) од,
- артилерійських систем — 11 624 (+15) од,
- РСЗВ — 1 046 (+0) од,
- засобів ППО — 760 (+1) од,
- літаків — 347 (+0) од,
- гелікоптерів — 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 9 279 (+2) од,
- крилатих ракет — 2 093 (+1) од,
- кораблів та катерів — 26 (+0) од,
- підводних човнів — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 15 587 (+24) од,
- спеціальної техніки — 1 910 (+2) од.
Дані щодо втрат російських окупантів уточнюються, додали у Генштабі.