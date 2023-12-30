У 2023 році середні щоденні втрати Росії в особовому складі, вбитими та пораненими, у війні проти України зросли до майже 300 на день, що більше, ніж торік.

Про це у соцмережі X поінформувало Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

Як зазначається, зростання щоденних втрат РФ, про які повідомляє Генштаб ЗСУ, вказує на деградацію російських сил та їхнє перетворення на "масову армію" гіршої якості після "часткової мобілізації" у вересні 2022 року.

"Росії, ймовірно, знадобиться 5-10 років на відновлення когорти високопрофесійних та досвідчених підрозділів", — вважають у відомстві.

У Міноборони припускають, що поточний темп втрат РФ зберігатиметься і у 2024 році, а до 2025 року кількість знищених і поранених російських окупантів сягне понад пів мільйона осіб.

Британська розвідка наголосила, що за дев'ять років війни в Афганістані СРСР втратив приблизно 70 тисяч військових.

Втрати Росії у війні проти України

За даними Генштабу ЗСУ, станом на ранок 30 грудня 2023 року загальні бойові втрати Росії від початку повномасштабного вторгнення в Україну становлять близько 358 270 солдатів.

Українські військові також знищили чимало російської техніки: