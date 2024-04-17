The Jerusalem Post: Ізраїль визначився з відповіддю на удар Ірану

Армія оборони Ізраїлю вирішила, як відповість на атаку Ірану.

Про це повідомили в The Jerusalem Post з посиланням на джерела.

За їхніми словами, на цей момент ізраїльські військові не визначилися з датою удару у відповідь, оскільки це вимагає певної підготовки.

Як зазначає The Jerusalem Post, Ізраїль намагається мінімізувати негативні наслідки удару у відповідь, щоб не допустити ескалації в регіоні. Тим часом рішення про атаку у відповідь може змінитися на етапі підготовки до неї, кажуть співрозмовники газети.

Якого саме удару буде завдано, джерела не уточнили. The Jerusalem Post пише, що можлива атака на ядерні об'єкти або атаки безпілотниками та балістичними ракетами. Також розглядається запровадження санкцій проти іранського Корпусу вартових ісламської революції чи кібератака.

Приводом для удару Ірану стала ізраїльська атака дипломатичного кварталу в Дамаску 1 квітня. В результаті загинули іранські генерали Мохаммад Реза Захеді та Мохаммад Хаді Хаджа Рахімі, а також п'ять офіцерів Корпусу вартових ісламської революції. У відповідь 14 квітня Іран атакував територію Ізраїлю сотнями безпілотників і ракет, збитих за допомогою США та Великобританії.

Атака Ірану на Ізраїль у ніч проти 14 квітня

Ввечері, 13 квітня, Іран безпілотниками, крилатими та балістичними ракетами атакував Ізраїль, повідомила Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ). Прем'єр-міністр Ізраїлю Нетаньягу заявив, що країна готова "до будь-якого сценарію як в обороні, так і в нападі". Корпус вартових Ісламської революції Ірану (КВІР) у трансльованій на державному телебаченні заяві підтвердив свої атаки.

Внаслідок атаки за медичною допомогою звернулася 31 людина, повідомили медики "Червоного щита Давида". Відомо про двох постраждалих дітей, які отримали тяжкі поранення на півдні країни. До того ж в центральному регіоні Ізраїлю Шарон сталася пожежа в медичному закладі. Трьох людей із різними станами тяжкості госпіталізували.

Чому Іран напав на Ізраїль: за заявами Ірану, ця атака є відповіддю на атаку Ізраїлю на Дамаск 1 квітня, де загинули три вищі іранські командири і чотири офіцери. Авіаудар знищив будівлю посольства Ірану. Четверо ізраїльських чиновників на умовах анонімності підтвердили The New York Times, що Ізраїль стоїть за ударом у Дамаску.