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Канада виділила нову фінансову допомогу для України: як використають гроші
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Канада виділила нову фінансову допомогу для України: як використають гроші

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Денис Шмигаль та Джастін Трюдо
Премʼєр-міністр України Денис Шмигаль (ліворуч) та премʼєр-міністр Канади Джастін Трюдо (праворуч). Telegram/Денис Шмигаль

Україна отримала два мільярда канадських доларів від Канади, що еквівалентно півтора мільярда доларів США. Ці гроші використають, зокрема, на соціальні програми допомоги українцям.

Про це повідомив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль.

За словами очільника українського уряду, загальна сума фінансової підтримки від Канади від початку повномасштабного вторгнення Росії становить майже 7 мільярдів канадських доларів.

Нещодавно Канада доєдналася до чеської ініціативи щодо закупівлі для України пів мільйона снарядів у країнах поза ЄС. На це Оттава виділила 40 мільйонів канадських доларів (майже 30 мільйонів доларів США).

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