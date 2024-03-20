Канада виділила нову фінансову допомогу для України: як використають гроші

Україна отримала два мільярда канадських доларів від Канади, що еквівалентно півтора мільярда доларів США. Ці гроші використають, зокрема, на соціальні програми допомоги українцям.
Про це повідомив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль.
За словами очільника українського уряду, загальна сума фінансової підтримки від Канади від початку повномасштабного вторгнення Росії становить майже 7 мільярдів канадських доларів.
Нещодавно Канада доєдналася до чеської ініціативи щодо закупівлі для України пів мільйона снарядів у країнах поза ЄС. На це Оттава виділила 40 мільйонів канадських доларів (майже 30 мільйонів доларів США).