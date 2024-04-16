Українські журналісти та експерти медійних організацій вимагають замінити керівницю Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталю Гуменюк на "більш компетентну особу" і не допускати її до будь-якого керування комунікаціями.

Про це повідомляє "Детектор медіа".

Зазначається, що цю заяву з вимогою журналісти написали на ім'я головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, начальнику Генштабу ЗСУ Анатолія Баргилевича та міністра оборони Рустема Умєрова.

Наголошується, що Гуменюк "відлякала" з південного напрямку журналістів, зокрема Херсонщини, чим відвернула увагу суспільства. Це позначається і на рівні обороноздатності регіону, і на допомозі громадам регіону від міжнародної спільноти.

"Людина, яка перешкоджала висвітленню злочинів росіян, яка не дає журналістам показувати відважних оборонців Херсонщини, яка не здатна пояснити командуванню свого напрямку, чому суспільство має бачити не лише її обличчя, а й обличчя воїнів та чому світ має оперативно бачити російські воєнні злочини, не може і далі очолювати комунікації", — йдеться у заяві.

Як приклад, наводиться заборона заїзду на Херсонщину в підтоплені міста і села в день підриву Каховської ГЕС. Пізніше, як йдеться у заяві, Гуменюк забороняла фіксувати страждання українців у частині сіл, де через підрив ГЕС зникла вода, та знімати дно водосховища, яке висохло.

"До цього журналістам доводилось мінними полями заїжджати в щойно звільнені села на Херсонщині й Миколаївщині, аби в момент найбільшої цікавості світу розповісти про воєнні злочини росіян. Офіційного дозволу заїхати в ці села легально дорогами через блокпости в адекватний термін домогтись було неможливо", — йдеться у заяві.

Крім цього, рятувальникам Херсонщини відмовляли в праві взяти з собою журналістів на ліквідацію наслідків російських злочинів у Бериславі.

"Закриті й Антонівка, Дар’ївка та частина Херсона (Корабельний район та "Острів"), де люди також потерпають від російських обстрілів. На відміну від інших напрямків, на Херсонщині немає доступу до шпиталів та стабпунктів, де лікують поранених захисників та цивільних", — йдеться у заяві.

При цьому, попри офіційне роз’яснення головнокомандувача, які саме об’єкти й райони зосередження військ відносяться до "червоної зони", комунікації "Півдня" оголосили "червоними" всі громади, розташовані на річці Дніпро та Чорному морі, і за цими самопроголошеними "правилами" медіа мали працювати 1,5 року.

"Оскільки пані Гуменюк вибудувала саме таку комунікаційну політику, то бригади пропонують воєнним кореспондентам працювати в "потьомкінських окопах" за десятки кілометрів від реальної лінії фронту. Звісно, така імітація неприпустима для більшості медіа, отже вони обирають інші напрямки фронту, де можна просто нормально виконати свою роботу. Найбільш популярне слово в комунікаційного відділу сил оборони Півдня — "заборонено", — наголошується у заяві.

Тож окрім усунення Гуменюк від обійманої посади "Медіарух" просить:

Забезпечити доступ журналістів до районів Херсонщини та сусідніх регіонів, де відбуваються ключові події, з урахуванням вимог наказу №73 Головнокомандувача ЗСУ.

Провести ревізію існуючих правил роботи пресцентрів ОК "Південь" та об’єднаного новоствореного ОУВ "Таврія" (раніше ОСУВ "Одеса" та ОСУВ "Таврія"), практики яких могли зазнати шкоди через нещодавнє призначення туди Наталі Гуменюк. Важливо переглянути існуючі правила та процедури роботи пресслужб військових формувань, щоб уникнути випадків надмірного і невиправданого контролю та обмежень, які перешкоджають висвітленню і документуванню надзвичайно важливих для України подій.

Будь ласка, докладіть зусиль, щоб журналістам не довелося писати ще одного листа щодо недопустимості очолювання будь-яких комунікаційних структур Сил оборони Ганною Маляр. Особи на ключових комунікаційних посадах повинні мати належні навички та репутацію для виконання своїх обов'язків згідно з вимогами часу, особливо у військовий період.

Серед медійників, які підтримали заяву: об’єднання українських медіа "Медіарух", "Детектор медіа", Олександра Малевич, шефредакторка "Суспільне Миколаїв", Анна Калюжна, журналістка Bihus.Info, Олександр Моторний, журналіст ТСН, "1+1", Hromadske, Анастасія Станко, головна редакторка "Слідство.Інфо" та низка інших журналістів та фоторепортерів.

Суспільне звернулось за коментарями до Наталі Гуменюк і до Генштабу ЗСУ з цього приводу.